Milliken & Company verbindt zich tot Net-Zero Future

Milliken CEO Halsey Cook shares the company's commitment to becoming net-zero by 2050.

Spartanburg, S.C.--(BUSINESS WIRE)--Gediversifieerde wereldwijde producent Milliken & Company kondigt aan dat haar wetenschappelijk onderbouwde net-zero doelstellingen zijn goedgekeurd door het door de VN gesteunde Science Based Targets initiative (SBTi). Het SBTi is een groep internationale organisaties die erop gericht zijn om bedrijven te helpen doelstellingen voor uitstootvermindering vast te stellen die wetenschappelijk onderbouwd en in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

“Bij Milliken is duurzaamheid een kernwaarde,” aldus Halsey Cook, president en CEO van Milliken & Company. “Klimaatverandering zet gemeenschappen, bedrijven en onze planeet onder druk. Nu is het tijd om doeltreffende maatregelen te nemen.”

Het SBTi schat dat de bedrijven die zich ertoe hebben verbonden om in lijn met de klimaatwetenschap hun uitstoot te verminderen nu 38 biljoen USD — een derde — van de wereldeconomie vertegenwoordigen. Milliken is een van de eerste 50 bedrijven ter wereld die goedgekeurde wetenschappelijk onderbouwde net-zero doelstellingen hebben bereikt en maakt deel uit van een groep van meer dan 1300 bedrijven die net-zero-verbintenissen hebben gemaakt volgens de 2021 SBTi Corporate Net-Zero Standard. Milliken is het eerste bedrijf dat is goedgekeurd in South Carolina, waar Milliken’s wereldhoofdkantoor is gevestigd.

“Niet alle net-zero is hetzelfde, en daarom verplicht Milliken zich om tegen 2050 werkelijke net-zero broeikasgasuitstoot over de hele waardeketen te bereiken, vanaf het basisjaar 2018”, aldus Kasel Knight, juridisch adviseur en hoofd Duurzaamheid bij Milliken. “Door samen te werken met het SBTi is onze net-zero verbintenis, evenals onze goedgekeurde doelstellingen op korte en op lange termijn, volledig doorgelicht door de best beschikbare wetenschap ter wereld.”

“We zijn er trots op dat Milliken dit werk leidt”, besluit Cook. “Onze doelstellingen stellen ons team van meer dan 8000 medewerkers in staat om ons risico te verminderen, onze impact te minimaliseren, efficiënt te werken, kosten te beheren en nieuwe manieren te vinden om producten te leveren.”

Over Milliken

Milliken & Company is een vooraanstaand wereldwijd productiebedrijf met een focus op materiaalwetenschap waardoor het de doorbraakproducten van de toekomst nu al kan leveren. Van toonaangevende molecules tot duurzame vernieuwingen, maakt Milliken producten die het leven van de mensen verbeteren en oplossingen voor haar klanten en gemeenschappen leveren. Met duizenden octrooien en een portfolio met toepassingen op het gebied van textiel, vloerbedekking, fijnchemicaliën en gezondheidszorg, bezit het bedrijf een gedeelde integriteit en uitmuntendheid waarmee het generaties lang een positieve impact op de wereld kan maken. Ontdek meer over Milliken’s nieuwsgierige geesten en geïnspireerde oplossingen op milliken.com en op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.

Over het Science Based Targets initiatief

Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een wereldwijd initiatief dat bedrijven in staat stelt om ambitieuze doelstellingen voor uitstootvermindering te formuleren, in lijn met de meest recente klimaatwetenschap. Het is erop gericht om bedrijven overal ter wereld aan te zetten om hun uitstoot vóór 2030 te halveren en vóór 2050 een nuluitstoot te bereiken. Het initiatief is een samenwerking tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) en een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition.