Milliken & Company s’engage pour un futur à zéro émission nette

Milliken CEO Halsey Cook shares the company's commitment to becoming net-zero by 2050.

Spartanburg, S.C.--(BUSINESS WIRE)--Milliken & Company, fabricant diversifié mondial, annonce l’approbation de son objectif net zéro fondé sur la science par les Nations Unies, avec l’appui de l’initiative Science Based Targets (SBTi). SBTi est un collectif d’organisations internationales dont l’objectif est d’aider les entreprises à définir des objectifs de réduction de leurs émissions conformément aux données de la science climatique et de l’accord de Paris.

« Chez Milliken, la durabilité est une valeur fondamentale », déclare Halsey Cook, Président et Directeur général de Milliken & Company. « Le changement climatique exerce des pressions importantes sur les communautés, sur les entreprises et sur notre planète. Le moment est venu de prendre des mesures concrètes. »

Selon l’initiative SBTi, les entreprises engagées pour la réduction des émissions conformément à la science du climat représentent aujourd’hui 38 milliards de dollars, soit un tiers de l’économie mondiale. Milliken fait partie des 50 premières entreprises au monde à valider leur objectif net zéro fondé sur la science. Elle rejoint ainsi un groupe de plus de 1 300 entreprises qui se sont engagées sur des objectifs de réduction des émissions en se basant sur la « norme zéro » de 2021 établie par l’initiative SBTi pour les entreprises. Milliken est la première entreprise à valider l’objectif net zéro en Caroline du Sud, où se trouve le siège social mondial du groupe.

« Tous les objectifs ‘net zéro’ ne se valent pas, c’est pourquoi Milliken s’engage sur des objectifs réels de zéro émission de gaz à effet de serre pour l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2050, avec 2018 comme année de référence », explique Kasel Knight, conseiller général et responsable de la durabilité chez Milliken. « En travaillant avec SBTi, notre engagement net zéro ainsi que nos objectifs approuvés à court terme et à long terme ont fait l’objet d’une vérification complète conformément aux meilleures données scientifiques disponibles à l’échelle mondiale. »

« Nous sommes fiers des efforts réalisés par Milliken », conclut Cook. « Ces objectifs permettent à notre équipe de plus de 8 000 personnes de réduire les risques, de minimiser les impacts, d’améliorer l’efficacité, de contrôler les coûts et de déterminer de nouvelles manières de proposer nos produits. »

À propos de Milliken

Milliken & Company est un important fabricant mondial, dont l’orientation dans le domaine de la science des matériaux ouvre la voie aujourd’hui aux grandes découvertes de demain. Des molécules à la pointe de la technologie aux innovations durables, Milliken créé des produits qui améliorent la vie des gens et qui apportent des solutions à ses clients et ses communautés. En s’appuyant sur quelques centaines de brevets et un portefeuille d’applications dans les secteurs du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques spécialisés et des métiers de la santé, l’entreprise exploite des valeurs communes d’intégrité et d’excellence pour changer positivement le monde pour plusieurs générations. Pour en savoir plus sur les esprits curieux et les solutions inspirées de Milliken, rendez-vous sur milliken.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

À propos de l’initiative Science Based Targets

L’initiative Science Based Targets (SBTi) est une instance mondiale qui aide les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les données de la science climatique. Elle vise à accélérer la réduction des émissions dans le monde d’ici 2030 et à atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050. Cette initiative est un partenariat entre le CDP (Carbon Disclosure Project), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF), et fait partie des engagements de « We Mean Business Coalition ».