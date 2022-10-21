Stern Pinball推出全新《曼達洛人》彈珠台頂端附件

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Stern Pinball, Inc.推出全新先進的《曼達洛人》(The Mandalorian)彈珠台頂端附件，可與《曼達洛人》專業版、豪華版和限量版(LE)型號相容。

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《曼達洛人》是備受讚譽並獲得艾美獎的熱門原創影集，由Disney+獨家播放。該影集講述銀河系邊緣一位孤單槍手的艱辛歷程，他在整部劇中與重要盟友併肩作戰，保護Grogu，同時對抗危險敵人和勢力。

《曼達洛人》啟發的彈珠台頂端附件引進專屬的新遊戲特色，並使用色彩繽紛的3D全像投影技術，將玩家傳送至Razor Crest™駕駛艙內。新遊戲特色包括迷你巫師模式Mandalorian Madness™和激進模式Beskar™ Bonanza，後者將對Foundry™中的所有升級給予獎勵。

《曼達洛人》啟發的彈珠台頂端附件利用Stern Insider Connected™平臺來提升遊戲體驗。玩家使用其Insider Connected帳號登入後，除了用戶名稱和頭像外，頂端附件還會展示玩家的終身Encounter上部微型賽場命中率，以及所玩遊戲收集的終身Beskar™。玩家還可賺取專屬Insider Connected Achievements。頂端附件還提供競賽模式，展示出所有玩家的分數，並顯示目前的高分記錄。

Stern Pinball, Inc.董事長兼執行長Gary Stern表示：「《曼達洛人》啟發的頂端附件是《曼達洛人》彈珠台遊戲體驗的革命性進化。這一創新、互動式的頂端附件將讓玩家感受到此前彈珠台頂端附件從未有過的驚豔視覺效果以及全新的遊戲特色。」

價格與發售：

廠商建議零售價：1,999美元

此價格為針對美國終端用戶的售價，不含加值稅、消費稅、銷售稅、關稅或其他稅金。

《曼達洛人》啟發的彈珠台和附件現已透過全球授權Stern Pinball分銷商和經銷商對外發售。

關於Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc.是全球性的生活時尚品牌，主打超級有趣的標誌性現代美國彈珠遊戲。公司總部距離北美中心芝加哥歐海爾國際機場僅有數分鐘距離。公司創造、設計、建造、製造、行銷和銷售的完整產品線包括有著先進科技的實體彈珠台和數位彈珠遊戲、零件、附件和商品，並為全球數位、消費者、商業和企業市場提供服務。

Stern Pinball近期發佈的遊戲涵蓋《007》(James Bond)、《Rush》、《哥吉拉》(Godzilla)、《曼達洛人》(The Mandalorian)、《Led Zeppelin》、《忍者龜》(Teenage Mutant Ninja Turtles)、《Stranger Things》、《Elvira’s House of Horrors》、《侏羅紀公園》(Jurassic Park)、《Black Knight: Sword of Rage》、《The Munsters》、《The Beatles》、《Iron Maiden》、《Aerosmith》、《Ghostbusters》、《KISS》、《Metallica》、《權力遊戲》(Game of Thrones)、《The Walking Dead》、《星際迷航記》(Star Trek)、《AC/DC》和《蝙蝠俠》(Batman)等作品。Stern Pinball遊戲擁有廣泛的玩家群體，從參加全球高獎金競賽的職業彈珠玩家，到首次發現銀色小球魅力的新手玩家。如有意體驗遊戲樂趣並瞭解更多資訊，請造訪www.sternpinball.com。

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