Stern Pinball推出全新《曼达洛人》弹球机顶端附件

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Stern Pinball, Inc.推出全新顶级《曼达洛人》(The Mandalorian)弹球机顶端附件，可兼容《曼达洛人》专业版、豪华版和限量版(LE)型号。

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《曼达洛人》是备受赞誉并获得艾美奖的热门原创剧集，由Disney+独家播放。该剧集讲述了银河系边缘一位孤胆枪手的艰辛历程，他在整部剧中与重要盟友并肩作战，保护Grogu，并与危险敌人和势力进行斗争。

基于《曼达洛人》的顶端附件引入了专属的新游戏特色，并使用五彩斑斓的3D全息影像技术，将玩家传送至Razor Crest™驾驶舱内。新游戏特色包括迷你巫师模式Mandalorian Madness™和激进模式Beskar™ Bonanza，后者将奖励Foundry™中的所有升级。

基于《曼达洛人》的顶端附件利用了Stern Insider Connected™平台来提升游戏体验。当玩家使用其Insider Connected账号登录后，除了用户名和头像外，顶端附件还会展示玩家的终身Encounter上部微型赛场命中率，以及所玩游戏收集的终身Beskar™。玩家还可赚取专属Insider Connected Achievements。顶端附件还提供了竞赛模式，会展示所有玩家的分数，并高亮显示当前的高分。

Stern Pinball, Inc.董事长兼首席执行官Gary Stern表示：“基于《曼达洛人》的顶端附件是《曼达洛人》弹球机游戏体验的一次革命性进化。这一创新、互动式的顶端附件将让玩家感受到此前弹球机顶端附件从未实现过的惊艳视觉效果以及全新的游戏特色。”

价格与发售：

厂商建议零售价：1,999美元

此价格为针对美国终端用户的售价，不含增值税、消费税、销售税、关税或其他税种。

基于《曼达洛人》的弹球机和附件现已通过全球授权Stern Pinball分销商和经销商对外发售。

关于Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc.是一家国际生活时尚品牌，主打超级有趣的标志性现代美国弹珠游戏。公司总部距离北美中心芝加哥欧海尔国际机场仅有数分钟距离。公司致力于构建、设计、建造、制造、营销和销售全线有着先进技术的实体顶端附件和数字弹珠游戏、零部件、附件和商品，并为全球数字、消费者、商业和企业市场提供服务。

Stern Pinball近期发布的游戏涵盖《007》(James Bond)、《Rush》、《哥斯拉》(Godzilla)、《曼达洛人》(The Mandalorian)、《Led Zeppelin》、《忍者神龟》(Teenage Mutant Ninja Turtles)、《Stranger Things》、《Elvira’s House of Horrors》、《侏罗纪公园》(Jurassic Park)、《Black Knight: Sword of Rage》、《The Munsters》、《The Beatles》、《Iron Maiden》、《Aerosmith》、《Ghostbusters》、《KISS》、《Metallica》、《权力的游戏》(Game of Thrones)、《The Walking Dead》、《星际迷航》(Star Trek)、《AC/DC》和《蝙蝠侠》(Batman)等作品。Stern Pinball游戏有着广泛的玩家群体，从参加全球高奖金竞赛的职业弹珠玩家，到首次发现银色小球魅力的新手玩家。如有意体验游戏乐趣并了解更多信息，请访问www.sternpinball.com。

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