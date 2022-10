Stern Pinball lança novo acessório Topper para máquina de pinball The Mandalorian

New The Mandalorian Topper Pinball Machine Accessory

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc., anuncia um novo acessório Topper de pinball de última geração The Mandalorian compatível com os modelos Pro, Premium e Limited Edition (LE) da The Mandalorian.

The Mandalorian é uma série original de sucesso aclamada pela crítica e vencedora do Emmy, com transmissão digital exclusiva pela Disney+. A série segue as adversidades de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia, ao se unir a aliados importantes e protegendo Grogu, enquanto luta contra inimigos e forças perigosas em sua jornada.

The Mandalorian inspirou o acessório Topper, o qual apresenta novos recursos exclusivos do modo de jogo eletrônico enquanto transporta o jogador ao interior do cockpit do Razor Crest™, com uso de um visor holográfico 3D em cores vivas. Novos recursos do modo de jogo eletrônico incluem Mandalorian Madness™, um modo de mini assistente, e Beskar™ Bonanza, um modo progressivo que concede todos as atualizações no Foundry™.

The Mandalorian, que inspirou o acessório Topper, aproveita a plataforma Stern Insider Connected™ para aperfeiçoar a experiência do modo de jogo eletrônico. Além do nome de usuário e do ícone de um jogador, o acessório Topper exibe a porcentagem de precisão do mini campo de jogo superior do duelo permanente de um jogador, além do Beskar™ contínuo coletado para todos os jogos eletrônicos realizados enquanto estiver conectado à sua conta de jogador Insider Connected. Os jogadores também podem obter conquistas exclusivas do Insider Connected. O acessório Topper vem equipado com a funcionalidade do modo de competição, exibindo todas as pontuações dos jogadores com a pontuação mais alta atual em destaque.

"The Mandalorian, que inspirou o acessório Topper, é uma mudança significativa da experiência de jogar o pinball The Mandalorian", disse Gary Stern, presidente e diretor executivo da Stern Pinball, Inc. "Este acessório Topper inovador e interativo irá manter os jogadores conectados com visuais impressionantes e todos os novos recursos nunca alcançados antes por um acessório Topper de pinball."

Preço e disponibilidade:

Preço de venda sugerido pelo fabricante: US$ 1.999

MSRP para vendas a usuários finais nos EUA, antes de qualquer IVA, GST, imposto sobre vendas, taxas ou outros impostos.

The Mandalorian, que inspirou suas máquinas e acessórios de pinball, estão disponíveis agora em distribuidores e revendedores autorizados da Stern Pinball ao redor do mundo.

