Stern Pinball bringt neues Topper-Zubehör für den Flipper The Mandalorian™ auf den Markt

New The Mandalorian Topper Pinball Machine Accessory

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Stern Pinball, Inc. kündigt ein neues, hochmodernes Topper-Zubehör für den Flipper The Mandalorian an, das mit den Modellen Pro, Premium und Limited Edition (LE) von The Mandalorian kompatibel ist.

The Mandalorian ist eine von Kritikern hochgelobte und mit dem Emmy ausgezeichnete Erfolgsserie, die exklusiv über Disney+ gestreamt wird. Die Serie begleitet den Weg eines einsamen Kämpfers in den Weiten der Galaxie, der sich mit wichtigen Verbündeten zusammenschließt und Grogu beschützt, während er auf seiner Reise gegen gefährliche Feinde und Kräfte kämpft.

The Mandalorian war die Inspiration für das Topper-Zubehör, das exklusive neue Gameplay-Features einführt und den Spieler mit einem holografischen 3D-Display in lebhaften Farben in das Cockpit der Razor Crest™ versetzt. Zu den neuen Gameplay-Features gehören Mandalorian Madness™, ein Mini-Magier-Modus, und Beskar™ Bonanza, ein progressiver Modus, der alle Upgrades in der Foundry™belohnt.

The Mandalorian als Inspiration für den Topper setzt die Stern Insider Connected™ Plattform ein, um das Spielerlebnis zu verbessern. Neben dem Benutzernamen und dem Symbol des Spielers erscheinen auf dem Topper auch die prozentuale Genauigkeit des oberen Mini-Spielfelds und die Beskar™, die der Spieler im Laufe seines Lebens bei allen Spielen gesammelt hat, während er in seinem Insider Connected-Spielerkonto angemeldet war. Außerdem können die Spieler exklusive Insider Connected Achievements verdienen. Der Topper ist mit einer Competition Mode-Funktion ausgestattet, bei der alle Spielergebnisse angezeigt werden und der aktuelle Highscore hervorgehoben wird.

„Der von The Mandalorian inspirierte Topper revolutioniert das Flipper-Spielerlebnis von The Mandalorian“, so Gary Stern, Chairman und CEO von Stern Pinball, Inc. „Dieser innovative und interaktive Topper wird die Spieler mit atemberaubenden Grafiken und völlig neuen Funktionen bei begeistern, die bislang noch nie durch ein Topper-Zubehör für Flipper erreicht wurden.“

Preise und Verfügbarkeit:

Empfohlener Verkaufspreis des Herstellers: 1.999 USD

UVP für Verkäufe an Endverbraucher in den USA, vor Mehrwertsteuer, GST, Umsatzsteuer, Zöllen oder anderen Steuern.

The Mandalorian-inspirierte Flipper und Zubehörteile sind ab sofort bei autorisierten Stern Pinball Distributoren und Händlern auf der ganzen Welt erhältlich.

Über Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. ist eine globale Lifestyle-Marke, die auf dem kultigen und unverschämt lustigen, modernen amerikanischen Flipperspiel basiert. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz nur wenige Minuten vom internationalen Flughafen O'Hare in Chicago im Herzen Nordamerikas hat, entwirft, konstruiert, fertigt, vermarktet und vertreibt ein komplettes Sortiment an technologisch fortschrittlichen terrestrischen und digitalen Flipper-Spielen, Teilen, Zubehör und Merchandise. Stern Pinball beliefert digitale, Verbraucher-, kommerzielle und Unternehmensmärkte rund um den Globus.

Zu den aktuellen Stern Pinball Titeln gehören James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Iron Maiden, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC und Batman. Die Spiele von Stern Pinball begeistern ein breites Spektrum von Spielern, von professionellen Flipper-Spielern, die weltweit in Wettbewerben mit hohen Einsätzen antreten, bis hin zu Anfängern, die zum ersten Mal die Faszination der silbernen Kugel entdecken. Wenn Sie mitspielen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.sternpinball.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.