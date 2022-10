Wish refuerza su presencia en Costa Rica mediante la asociación con la empresa transportista local Moovin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--ContextLogic Inc. (de nombre comercial "Wish") (NASDAQ: WISH) anunció hoy asociaciones estratégicas con Moovin, un proveedor de logística líder en la industria, con el objetivo de reducir los tiempos de entrega en más de 15 días para los pedidos con valores superiores a los 10 USD. Esto hará que Wish sea una de las plataformas de comercio electrónico transfronterizas más rápidas de este mercado.

Aparte de reducir los tiempos de entrega, la asociación también permitirá ofrecer una mejor experiencia de envío para los consumidores de Costa Rica gracias a lo siguiente:

Visibilidad de rastreo durante todo el proceso y confirmación de entrega

Envíos agrupados para compras de múltiples artículos

Notificaciones físicas y por email/SMS para las entregas que estén listas para recogerse

“Esta es una oportunidad única en Costa Rica de convertirnos en la principal plataforma donde los usuarios compren productos del extranjero. Nuestra asociación con Moovin es un gran paso para comenzar a afianzar nuestra posición como una de las plataformas transfronterizas líderes del país”, dijo Francisco Javier Miranda, Senior Manager de Logística de Wish en Latinoamérica. “Nos entusiasma asociarnos con una de las empresas de logística más confiables de la región para poder reducir los tiempos de entrega y proporcionar una mejor experiencia a los consumidores”.

Wish ya se encuentra entre las tres aplicaciones de compras más descargadas en Costa Rica1. Se proyecta que, en los próximos tres años, el mercado del comercio electrónico en este país crecerá a razón de un 16% por año2.

“Nos alegra que Moovin sea un aliado logístico para los negocios y consumidores de Costa Rica. Esta asociación con Wish nos permite seguir proporcionando un servicio de calidad más integral para que los costarricenses puedan disfrutar de sus productos más rápido y con mejor rastreo”, dijo Javier Núñez Salas, fundador y director general de Moovin.

La asociación con Moovin es parte del proyecto general de inversión de Wish en la región de Latinoamérica. Este año, Wish anunció sus planes de lanzar una iniciativa para lograr un TTD (tiempo de entrega) de 15 días en todos los mercados principales en el 2023.

Para obtener más información sobre Wish, visita www.wish.com. Para obtener más información de Moovin, visita www.moovin.me.

Acerca de Wish

Wish ofrece una experiencia de compras asequible y entretenida a millones de consumidores a nivel global. Desde nuestra fundación en San Francisco en 2010, nos hemos convertido en una de las mayores plataformas globales de comercio electrónico: conectamos a millones de consumidores con conciencia de valor con comerciantes de todas partes del mundo. Wish combina capacidades tecnológicas y de la ciencia de datos con una innovadora experiencia móvil basada en el descubrimiento para crear una experiencia de compra altamente visual, entretenida y personalizada para sus usuarios. Si deseas obtener más información acerca de la empresa o si deseas descargar la aplicación de compras de Wish, visita www.wish.com o sigue a @Wish en Facebook, Instagram y TikTok, o a @WishShopping en Twitter y YouTube.

Acerca de Moovin

Moovin es una empresa certificada de logística de última milla en Costa Rica y Honduras que cuenta con una sólida plataforma tecnológica que les permite proporcionar un servicio de la más alta calidad a sus clientes. Nuestro servicio no se limita a la entrega del producto al cliente final, sino que también ofrecemos soluciones integrales para el comercio electrónico y los vendedores que incluyen lo siguiente: integración con una tienda en línea, almacenes, administración de inventario, etiquetado y publicación de productos, distribución, entregas y administración de devoluciones. Y aparte de todo esto, hay beneficios adicionales, como las opciones de efectivo o tarjeta al momento de la entrega, monitoreo de paquetes en tiempo real, datos estratégicos y personal calificado para brindar una experiencia de compra óptima a tus clientes.

Proyecciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene proyecciones a futuro según lo estipulado en las cláusulas de protección legal de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse proyecciones a futuro, incluidas, sin limitaciones, las declaraciones relacionadas con lo siguiente: pronóstico de Wish; prioridades; dirección estratégica; asociaciones con Moovin y Servicios Postales del Perú (Serpost), y su impacto en los tiempos de entrega y la experiencia de compra de los clientes; operaciones comerciales, e iniciativas de crecimiento. En algunos casos, las proyecciones a futuro se pueden identificar por términos como "se anticipa", "se cree", "podría", "se estima", "se espera", "se prevé", "pronóstico", "orientación", "intención", "objetivos", "puede", "predicción", "planes", "potencial", "estimación", "proyección", "se busca", "debería", "se apunta a" o expresiones similares y las formas negativas de esos términos. Estas proyecciones a futuro están sujetas a riesgos, incertidumbre y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan ser incorrectas, los resultados reales podrían tener una diferencia considerable de los resultados supuestos por estas proyecciones a futuro. De vez en cuando, aparecen nuevos riesgos. No es posible que nuestro equipo de dirección pueda predecir todos los riesgos ni tampoco podemos evaluar el impacto de todos los factores sobre nuestra empresa o hasta qué punto puede algún factor, o una combinación de factores, hacer que los resultados reales tengan una diferencia considerable de los resultados supuestos por alguna proyección a futuro que podamos hacer. Se incluye más información sobre estos y otros riesgos que podrían afectar los resultados de Wish en los documentos que haya presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluido el informe anual más reciente en el Formulario 10-K y el informe trimestral en el Formulario 10-Q, y los informes futuros que Wish pueda presentar ante la SEC de vez en cuando, lo que podría causar que los resultados reales varíen de los esperados. Toda proyección a futuro que haga Wish en este comunicado de prensa estará basada en el momento en que Wish la haya hecho. Wish no asume ninguna obligación de actualizar estas proyecciones a futuro luego de la fecha de publicación del comunicado y tampoco planea realizar dichas actualizaciones.

