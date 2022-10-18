基于MediaTek平台，移远通信工规级5G模组RG500L-EU再获全球权威认证

上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日前，移远通信工规级5G模组RG500L-EU顺利通过GCF认证，这表明RG500L-EU已具备正式在海外5G网络下平稳运行的能力，更可帮助国内外客户快速部署高速率5G物联网终端，高效进军5G全球市场。

作为全球率先搭载7nm制程工艺MediaTek T750 芯片平台的模组，RG500L-EU集成5G NR FR1 调制解调器和四核Arm Cortex-A55处理器，这意味着其在支持独立组网（SA）/非独立组网（NSA）两种网络架构的基础上，可把MediaTek T750 芯片内部富余的CPU性能提供给整机，帮助节省整机成本，提升处理性能。

同时，该模组在5G Sub-6GHz频段下支持200MHz的双载波聚合（2CC CA），这种对分散频段进行整合的能力，能大幅度提高信号覆盖范围和传输速率。此外，RG500L-EU下行峰值速率可达4.67Gbps，上行速率达1.25Gbps，直接为终端用户带来畅快的5G速度体验。

在Wi-Fi性能方面，RG500L-EU同样表现强劲，将高速5G无线网络以更稳定、更低成本、更安全的方式覆盖至各类物联网应用，在支持EasyMesh™及更安全的WPA3 R3加密协议的同时，RG500L-EU提供多种Wi-Fi配置组合，包括单颗5G 2x2+2.4G 2x2双频、单颗5G 4x4+单颗2.4G 4x4双频以及单颗5G 4x4(5G高频段)+单颗5G 4x4(5G低频段)+单颗2.4G 4x4 三频。

凭借着优越的性能组合和丰富的配置搭配，RG500L-EU可为各类应用场景带来5G蜂窝通信网络和短距离无线通信的双重保障。

RG500L-EU同时具备外形轻薄、尺寸紧凑和功耗更低等优势，帮助客户省去部分固网和设备安装等耗时、耗物的环节；其丰富的外设接口包括SGMII、PCIe、PCM等，可给予客户后期开发最大程度的扩展空间。同时，RG500L-EU还搭配移远特有的QuecOpen平台，助力客户提高终端开发效率、缩短终端上市时间。

此外，RG500L-EU采用4根2.7GHz + 4 根 N77/78 专用天线的8天线方案，给终端提供更强、更稳定的信号和更高的峰值下载速率，且该模组还可额外提供高增益的n78天线，有助于信号接收，为5G速率保驾护航。

截至目前，移远通信5G模组RG500L-EU除通过GCF全球权威认证外，较早前也已经顺利通过欧盟CE及澳洲RCM认证。在上述地区，基于RG500L-EU高速率、高集成度、高性价比的特点，诸多客户已开发出丰富的终端产品，覆盖 MIFI/CPE/ODU等5G 融合网关和工业网关，为工业监控、远程工作、视频会议、远程医疗、线上教学多个行业的智能化升级赋能。

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