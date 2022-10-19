Credo發布適用於超大規模骨幹交換的1.6Tbps OSFP-XD HiWire主動式纜線

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO)今天宣布推出1.6Tb OSFP-XD HiWire CLOS主動式纜線(AEC)。該纜線最長可達2.75公尺，外形薄而精簡，可支援新一代超大規模資料中心的密集骨幹交換要求。在2022年10月18-20日於聖荷西會議中心舉行的OCP高峰會上，Credo將在Credo攤位(A2)和OCP體驗中心展示全新的1.6Tbps AEC。

Credo主動式纜線產品副總裁Don Barnetson表示：「OSFP-XD代表了18個月的廣泛產業合作的結晶，用以支援具有1U外形尺寸的新一代51.2Tbps交換器。這款1.6Tbps AEC提供更高的效能，並具有出色的能源效率，其功率不到20W。我們透過利用成熟的低成本12奈米製程，在降低成本和提高密度的同時也實現了目標。這對客戶來說是一個革命性產品。」

650 Group創辦人兼技術分析師Alan Weckel表示：「Credo在AEC領域顯然一直處於領先地位，我們預測，隨著超大系統廠商透過雲端部署、企業和服務提供者繼續取得收益，AEC將迅速取代直連銅纜。由於伺服器速度的不斷提高，人工智慧和機器學習等應用將推動AEC的普及，以支援伺服器到機櫃頂端的資料交換，而像1.6Tbps OSFP-XD AEC這樣的產品將推動新資料中心的建設。」

1.6Tbps OSFP-XD AEC支援16條雙向112Gbps通道，每一端都有一個產業標準的附接單元介面(AUI)。它支援的纜線最長可達2.75公尺，使用精簡的32AWG纜線連接兩端，比兩根Cat6e纜線尺寸更小。OSFP-XD AEC每端消耗的功率不到20W，為分散式分解機架(DDC)等機櫃內應用提供最可靠、最低功率的互連。

Credo的OSFP-XD AEC將於今年秋季開始向客戶提供樣品。所有Credo的產品方案都有對應的評估板、模擬模型、特性分析報告、可靠性報告、設計庫和一套完整支援文件的支援。對1.6Tb/s OSFP-XD AEC樣品感興趣的客戶請聯絡sales@credosemi.com。

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我們的使命是不斷突破資料基礎架構市場中每個有線連接的頻寬壁壘，提供高速連接解決方案。Credo是提供安全、高速連接解決方案的創新者。隨著整個資料基礎架構市場對資料速率和對應頻寬需求呈指數級增長，Credo的解決方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的創新在緩解系統頻寬瓶頸的同時，降低了系統的功耗、提升了系統的安全性和可靠性。Credo的解決方案最佳化了乙太網路應用中的光電連接，服務於包括新興的100G（或GB/s）、200G、400G和800G埠市場。Credo的產品均採用Credo在串化器/解串化器（SerDes）和數位訊號處理器（DSP）上的專利技術。Credo的產品主要包括晶片、主動式纜線（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解決方案主要為SerDes IP授權。

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