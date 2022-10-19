Credo发布面向超大规模脊交换的1.6Tbps OSFP-XD HiWire有源电缆

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ: CRDO)今天宣布推出1.6Tb OSFP-XD HiWire CLOS有源电缆(AEC)。该电缆最长可达2.75米，外形薄而紧凑，可支持新一代超大规模数据中心的密集脊交换要求。在2022年10月18-20日于圣何塞会议中心举行的OCP峰会上，Credo将在Credo展位(A2)和OCP体验中心展示全新的1.6Tbps AEC。

Credo有源电缆产品副总裁Don Barnetson表示：“OSFP-XD代表了18个月的广泛行业合作的结晶，用以支持具有1U外形尺寸的新一代51.2Tbps交换机。这款1.6Tbps AEC提供更高的性能，并具有出色的能源效率，其功率不到20W。我们通过利用成熟的低成本12纳米工艺，在降低成本和提高密度的同时也实现了目标。这对客户来说是一个革命性产品。”

650 Group创始人兼技术分析师Alan Weckel表示：“Credo在AEC领域显然一直处于领先地位，我们预测，随着超大系统厂商通过云部署、企业和服务提供商继续取得收益，AEC将迅速取代直连铜缆。由于服务器速度的不断提高，人工智能和机器学习等应用将推动AEC的普及，以支持服务器到机架顶端的数据交换，而像1.6Tbps OSFP-XD AEC这样的产品将推动新数据中心的建设。”

1.6Tbps OSFP-XD AEC支持16条双向112Gbps信道，每一端都有一个行业标准的附件单元接口(AUI)。它支持的电缆最长可达2.75米，使用紧凑的32AWG电缆连接两端，比两根Cat6e电缆尺寸更小。OSFP-XD AEC每端消耗的功率不到20W，为分布式分解机架(DDC)等机架内应用提供最可靠、最低功率的互连。

Credo的OSFP-XD AEC将于今年秋季开始向客户提供样品。所有Credo的产品方案都有相应的评估板、仿真模型、特性分析报告、可靠性报告、设计库和一套完整支持文件的支持。对1.6Tb/s OSFP-XD AEC样品感兴趣的客户请联系sales@credosemi.com。

如需阅读1.6Tb产品简介，请点击此处。

如需了解Credo AEC产品，请点击此处。

关于Credo

我们的使命是不断突破数据基础设施市场中每个有线连接的带宽壁垒，提供高速连接解决方案。Credo是提供安全、高速连接解决方案的创新者。随着整个数据基础设施市场对数据速率和相应带宽需求呈指数级增长，Credo的解决方案可提供更低的功耗和更高的成本效用。Credo的创新在缓解系统带宽瓶颈的同时，降低了系统的功耗、提升了系统的安全性和可靠性。Credo的解决方案优化了以太网应用中的光电连接，服务于包括新兴的100G（或GB/s）、200G、400G和800G端口市场。Credo的产品均基于Credo在串行化/解串行（SerDes）和数字信号处理器（DSP）上的专利技术。Credo的产品主要包括芯片、有源电缆（AEC）以及SerDes Chiplet；IP解决方案主要为SerDes IP许可。

有关更多信息，请访问https://www.credosemi.com，并在LinkedIn和Twitter上关注我们。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。