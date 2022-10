PECHINO e FORT LAUDERDALE, Florida--(BUSINESS WIRE)--Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. ("Eucure"), una consociata interamente controllata di Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen"), ha annunciato oggi che la società ha stipulato un accordo di licenza mondiale con Syncromune, Inc. ("Syncromune"), un'azienda biofarmaceutica in fase clinica con sede negli Stati Uniti, per lo sviluppo e la commercializzazione di immunoterapie intratumorali insieme alla tecnologia Syncrovax™ di Syncromune.

In base ai termini dell'accordo, Syncromune acquisirà i diritti esclusivi a livello mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione della terapia combinata intratumorale contenente YH002 di Eucure e diversi altri principi attivi come parte della terapia con Syncrovax™.

