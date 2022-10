PEKING & FORT LAUDERDALE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. (“Eucure”), een volledige dochteronderneming van Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”), heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een wereldwijde licentieovereenkomst is aangegaan met Syncromune, Inc. (“Syncromune”), een in de VS gevestigd biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase, voor de ontwikkeling en commercialisering van intratumorale immunotherapieën samen met Syncromune’s Syncrovax™-technologie.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verwerft Syncromune exclusieve wereldwijde rechten voor de ontwikkeling en commercialisering van de intratumorale combinatietherapie die Eucure’s YH002 en meerdere andere actieve ingrediënten bevat als onderdeel van de Syncrovax™-therapie. Eucure/Biocytogen behoudt alle wereldwijde rechten buiten Syncrovax™. Op grond van de overeenkomst heeft Eucure het potentieel om honderden miljoenen Amerikaanse dollars te ontvangen, inclusief een vooruitbetaling in contanten die de verwachte klinische waarde van de moleculen weerspiegelt, aanzienlijke ontwikkelings- en regelgevende mijlpaalbetalingen, evenals royalty’s en andere stimulansen op basis van de commerciële waarde op lange termijn van de Syncrovax™ combinatietherapie. Eucure zal verantwoordelijk zijn voor de productie en levering van geneesmiddelen, en Syncromune zal verantwoordelijk zijn voor klinische ontwikkeling en commercialisering.

