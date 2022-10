Eucure Biopharma, eine Tochtergesellschaft von Biocytogen Pharmaceuticals, lizenziert OX40-Antikörper (YH002) und mehrere Wirkstoffe für die Entwicklung und Vermarktung einer intratumoralen Immuntherapie an Syncromune

PEKING (China) und FORT LAUDERDALE (Florida)--(BUSINESS WIRE)--Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. („Eucure“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. („Biocytogen“), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine weltweite Lizenzvereinbarung mit Syncromune, Inc. („Syncromune“), einem in den USA ansässigen biopharmazeutischen Unternehmen in der klinischen Phase, abgeschlossen hat. Gegenstand dieser Lizenzvereinbarung ist die Entwicklung und Vermarktung von intratumoralen Immuntherapien zusammen mit der Syncrovax™-Technologie von Syncromune.

Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Syncromune die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung der intratumoralen Kombinationstherapie, die YH002 von Eucure und mehrere andere Wirkstoffe als Teil der Syncrovax™-Therapie enthält. Eucure/Biocytogen behalten sich alle über Syncrovax™ hinausgehenden weltweiten Rechte vor. Gemäß der Vereinbarung hat Eucure das Potenzial, mehrere Hundert Millionen US-Dollar zu erhalten, einschließlich einer Vorauszahlung in bar, die den voraussichtlichen klinischen Wert der Moleküle, beträchtliche Zahlungen für Entwicklungs- und regulatorische Meilensteine sowie Lizenzgebühren und andere Anreize widerspiegelt, die auf dem langfristigen kommerziellen Wert der Syncrovax™-Kombinationstherapie basieren. Eucure zeichnet sich für die Herstellung und Lieferung des Medikaments verantwortlich, während Syncromune für die klinische Entwicklung und Vermarktung zuständig ist.

Die Syncrovax™-Plattform ist eine personalisierte Krebstherapie der nächsten Generation, die zur Optimierung der intratumoralen Immuntherapie für die Behandlung von metastasierenden soliden Tumoren entwickelt wird. Die Technologie zielt darauf ab, einen personalisierten, körpereigenen Krebsimpfstoff zu erzeugen, der die eigenen Krebsantigene eines Patienten verwendet. Dieser neue Ansatz zur Krebsbekämpfung soll eine robuste Krebsreaktion hervorrufen, indem die immunsuppressiven Eigenschaften von metastasierendem Krebs und die Grenzen der derzeitigen systemischen Immuntherapien überwunden werden. Syncromune beabsichtigt, zunächst Kombinationstherapien für metastasierenden Brust-, Prostata- und Lungenkrebs zu entwickeln und verfügt über eine robuste Pipeline für sechs weitere Zielkrebsarten.

„ YH002 ist ein ko-stimulatorisches Molekül für das OX40-Zielmolekül, das eine günstige Sicherheit und eine vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität bei soliden Tumoren gezeigt hat“, so Dr. Rong Chen, Chief Executive Officer und Chief Medical Officer von Eucure und Vizepräsident von Biocytogen. „ Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Syncromune, um das Potenzial der intratumoralen Immuntherapie auszuschöpfen.“

„ Wir sind begeistert, eine exklusive Lizenzvereinbarung mit Eucure/Biocytogen abzuschließen“, sagte Eamonn Hobbs, Präsident und Chief Executive Officer von Syncromune. „ Diese Lizenzvereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unserer proprietären Syncrovax™-Plattform und unterstützt die Strategie von Syncromune, durch Maximierung unserer Plattform ein nachhaltiges Unternehmen für Krebstherapeutika aufzubauen.“

„ Wir glauben, dass die mit der einzigartigen Plattform von Biocytogen entwickelten Antikörper Wettbewerbsvorteile bieten können“, erklärte Charles Link, M.D., Executive Chairman und Chief Medical Officer von Syncromune. „ Die präklinischen Daten legen nahe, dass diese Moleküle der zweiten Generation ein Best-in-Class-Potenzial aufweisen.“

Über YH002

YH002 ist ein humanisierter, rekombinanter, agnostischer Anti-OX40-Antikörper des Typs IgG1. Die Spezifität, die Sicherheit und die antitumoröse Wirksamkeit von YH002 wurden in einer umfassenden Reihe von präklinischen Studien nachgewiesen. Sämtliche präklinischen Daten sprechen dafür, dass die Kombinationstherapie mit YH002 in klinische Studien mit erwachsenen Patienten mit lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren überführt werden kann. In Australien wird derzeit eine multizentrische, offene Phase-I-Dosis-Eskalationsstudie (FIH) durchgeführt, um die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik von YH002 zu bewerten und die MTD/RP2D von YH002 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Malignomen zu bestimmen.

Über Syncrovax

Die Syncrovax-Plattformtherapie nutzt einen kombinierten Ansatz aus Tumoraktivierung und gezielter Verabreichung, der darauf abzielt, den Zeitpunkt und den Ort der Freisetzung von Tumorantigenen mit der funktionellen Aktivierung von Immunzellen zu synchronisieren. Um eine Tumoraktivierung zu erreichen, wird ein Teil eines Zieltumors lysiert, um einen immunogenen Zelltod und die Freisetzung von Damage Associated Molecular Patterns (DAMPs) und Tumorantigenen zu bewirken, wodurch die Mikroumgebung des Tumors durch die Herstellung eines In-situ-Impfstoffs verändert wird. Die zweite Komponente der Plattform, die gezielte Verabreichung, beinhaltet die intratumorale Infusion eines proprietären Kombinationspräparats mit vier Wirkstoffen in den lysierten Teil des Tumors. Dadurch sollen immunstimulierende Wirkungen in der Mikroumgebung des Tumors und den drainierenden Lymphknoten erzielt, die Fähigkeit des Krebses, Immunreaktionen zu blockieren, abgeschwächt und die Aktivierung von Antigen-präsentierenden Zellen und zytotoxischen T-Zellen gefördert werden. Die durch den personalisierten In-situ-Impfstoff ausgelösten Immunreaktionen ermöglichen es dem Patienten, sich gleichzeitig gegen mehrere körpereigene Antigene impfen zu lassen. Voraussichtlich setzt die krebshemmende Wirkung sowohl am Ort des behandelten Tumors als auch in den Metastasen im ganzen Körper ein.

Über Eucure

Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Biocytogen übernimmt Eucure Biopharma die Aufgabe der klinischen Entwicklung für die F&E-Pipelines von Biocytogen. Eucure Biopharma stützt sich auf ein kompetentes Team mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der klinischen Entwicklung und entwickelt innovative Medikamente zur Deckung des klinischen Bedarfs von Patienten weltweit. Das Unternehmen hat eine Produktpipeline für mehr als 10 Targets aufgebaut, wobei sich zwei Produkte in Phase II der multiregionalen klinischen Studien (MRCT) und zwei in Phase I befinden. Weitere Informationen finden Sie unter www.eucure.com.

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger, Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Basierend auf seinen proprietären RenMabTM/RenLite®-Mäuse-Plattformen für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler und bispezifischer Antikörper hat Biocytogen seine In-vivo-Plattformen für das Screening der Wirksamkeit von Arzneimitteln in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu straffen. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt mit dem Namen Project Integrum durch, bei dem es um die Entwicklung von Antikörpermedikamenten für mehr als 1000 Zielmoleküle geht, die als erste bzw. beste ihrer Klasse gelten. Im Rahmen dieses Projekts wurden 28 Vereinbarungen über die gemeinsame Entwicklung von Arzneimitteln und 16 RenMiceTM-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs). Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und betreibt Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (USA) und Heidelberg (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn.

About Syncromune

Syncromune ist ein privates biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung neuartiger intratumoraler Immuntherapien für solide Tumore spezialisiert hat. Syncromune hat sich zum Ziel gesetzt, Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf lebensverändernde Behandlungen anzubieten, indem es Krebs auf eine neue Art bekämpft. Das Unternehmen entwickelt derzeit Syncrovax, eine neuartige Plattformtechnologie, die einen Kombinationsansatz nutzt, um den Zeitpunkt und den Ort der Freisetzung von Tumorantigenen mit der funktionellen Aktivierung von Immunzellen zu synchronisieren. Die Plattform soll das Immunsystem des Patienten in die Lage versetzen, einen personalisierten körpereigenen Impfstoff zu erzeugen, der den Krebs im gesamten Körper erkennt und angreift. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Führungsrolle in der Entwicklung optimierter intratumoraler immunonkologischer Arzneimittel und Therapien einzunehmen. Der Hauptsitz von Syncromune befindet sich in Fort Lauderdale, Florida (USA). Weitere Informationen finden Sie unter www.syncromune.com.

