Velodyne Lidar與Visimind簽署新的多年期協定

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣佈與瑞典公司Visimind Group簽署新的多年期協議，為歐洲、中東、印度和非洲(EMEIA)地區客戶提供整合式解決方案，包括由Velodyne雷射雷達技術支援的地圖繪製和植生管理功能。該協定進一步強化了Visimind和Velodyne Lidar之間的長期合作關係，包括Puck和Ultra Puck雷射雷達感測器的三年期供應協議。相關產品已開始出貨。

Visimind是為歐洲大型配電公司提供電力線空中地圖繪製和擕帶式解決方案的專家和主要供應商。Visimind提供一系列產品，有助於加強控制侵害行為、適當的植生維護和完整的電力線地圖繪製。Visimind的解決方案由OxTS的高精確度慣性量測元件(IMU)和Velodyne感測器（包括Puck、Ultra Puck和Alpha Prime）提供支援，為配電公司提供精確資訊，進而有助於改善公共安全。

Velodyne Lidar感測器因高效能而入選

Velodyne的感測器具有高效能、易於整合和低能耗等特點，能夠長時間操作並具有便攜性，因此Visimind選擇了Velodyne。Visimind科技長Daniel Öhman表示：「我們從事地圖繪製業務已有20多年，並在2007年進行了首次雷射雷達整合。在測試了市面上的多種感測器後，我們對Velodyne的高效能和出色品質印象最深，尤其是在惡劣的天氣狀況和環境下。除技術要求之外，我們選擇Velodyne的另一個原因是該公司良好的聲譽和強有力的客戶支援。作為3D雷射雷達的發明企業，我們很自豪能與Velodyne這樣一家富有創新力的領導廠商合作，多年來，我們一直依靠他們的技術來開發和銷售解決方案。」

Velodyne Lidar全球銷售資深副總裁Laura Wrisley表示：「Visimind正憑藉其雷射雷達支援的解決方案改變能源產業的空中地圖繪製。Visimind產品配備了Velodyne雷射雷達感測器和OxTS的IMU，可為配電公司提供管理電力線和植生所需的精確度，不僅能夠加強整體公共安全，還可改善這些公司的永續性和效率。」

多款Visimind解決方案使用Velodyne Lidar的雷射雷達技術

Visimind在多種類型的應用中成功使用了Velodyne的雷射雷達技術，包括其PLCT、E Cutter和mDAM等產品。PLCT是用於即時控制植生侵害的工具。最近在法國的客戶整合專案中，PLCT被用於對靠近危險電力線的植生進行實地偵測。來自Puck的雷射雷達資料與Visimind的軟體相結合，促成了這種即時追蹤。E Cutter是修剪機，採用Ultra Puck雷射雷達，可為電力線下作業的操作員提供高效精確的即時控制。mDAM地圖繪製系統使用了安裝在無人機、汽車、直升機或類似車輛上的Ultra Puck和Alpha Prime感測器，可創建可進入和不易進入地形的詳細表面地圖。Visimind在能源產業地圖繪製方面的整合解決方案正在使該產業的公共安全得到改善。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)發明即時環景雷射雷達感測器，開創了自動駕駛科技的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領導者，並以其突破性雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和效能，可符合各行各業的需求，包括機器人、工業、智慧基礎設施、自動駕駛汽車和先進駕駛輔助系統(ADAS)等。透過持續的創新，Velodyne致力於為大家提供更安全的行動運輸來改變生活和社區。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款所定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於除歷史事實之外的所有陳述，以及有關Velodyne的目標市場、新產品、開發工作和競爭等的陳述。本新聞稿中使用的「估計 」、「預計 」、「期望 」、「預期 」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「認為 」、「尋求 」、「可能 」、「將要 」、「能夠 」、「應該 」、「將來 」、「提議 」等詞語，以及這些詞語的變化形式或類似表達形式（或此類詞語或表達形式的否定形式），旨在用於識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述不保證未來的績效、狀況或結果，並且涉及大量已知和未知的風險、不確定性、假設及其他重要因素，其中眾多因素不受Velodyne控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果大相逕庭。可能影響實際結果的重要因素包括：與雷射雷達的政府法規及其普及有關的不確定性；新冠疫情對Velodyne及其客戶業務影響的不確定性；Velodyne管理成長的能力；Velodyne執行商業計畫的能力；與Velodyne客戶的產品商業化能力以及這些產品的最終市場接受度有關的不確定性；Velodyne產品的市場接受率和接受程度；現有或可能推出的其他與雷射雷達和感測器相關的競爭性產品和服務能否取得成功；與Velodyne當前的訴訟以及與Velodyne有關的潛在訴訟或Velodyne智慧財產權的有效性或可執行性有關的不確定性；以及影響Velodyne產品和服務需求的整體經濟和市場狀況。欲瞭解有關Velodyne業務相關風險和不確定性的更多資訊，請查閱Velodyne向美國證券交易委員會(SEC)遞交文件中的「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」以及「風險因素」區，包括但不限於Form 10-K年報、Form 10-Q季報。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是根據Velodyne在新聞稿發佈日期之前所獲得的資訊做出的，除非法律另有規定，無論是由於新資訊的出現或未來事件或任何其它原因，Velodyne均無義務更新或修正任何前瞻性陳述。

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