Velodyne Lidar与Visimind签署新的多年期协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布与瑞典公司Visimind Group签署了一份新的多年期协议，为欧洲、中东、印度和非洲(EMEIA)地区客户提供综合解决方案，包括由Velodyne激光雷达技术支持的地图绘制和植被管理功能。该协议进一步深化了Visimind和Velodyne Lidar之间的长期合作关系，包括一份Puck和Ultra Puck激光雷达传感器的三年期供应协议。相关产品已开始发货。

Visimind是面向欧洲大型配电公司的电力线空中地图绘制和便携式解决方案的专家和领先供应商。Visimind提供一系列产品，有助于更好地控制侵害行为、适当的植被维护和完整的电力线地图绘制。Visimind的解决方案由OxTS的高精度惯性测量单元(IMU)和Velodyne传感器（包括Puck、Ultra Puck和Alpha Prime）提供支持，通过向配电公司提供精确信息，为改善公共安全做出贡献。

Velodyne Lidar传感器因高性能而入选

Velodyne的传感器具有高性能、易于整合和低能耗等特点，能够实现长时间操作和便携性，因此Visimind选择了Velodyne。Visimind首席技术官Daniel Öhman表示：“ 我们从事地图绘制业务已有20多年，并在2007年进行了首次激光雷达整合。在测试了市面上的多种传感器后，我们对Velodyne的高性能和出色质量印象最深，尤其是在恶劣的天气条件和环境下。除技术要求之外，我们选择Velodyne的另一个原因是该公司良好的声誉和强有力的客户支持。作为3D激光雷达的发明企业，我们很自豪能与Velodyne这样一家富有创新力的领导厂商合作，多年来，我们一直依靠他们的技术来开发和销售解决方案。”

Velodyne Lidar全球销售高级副总裁Laura Wrisley表示：“ Visimind正依托其激光雷达支持的解决方案改变能源行业的空中地图绘制。Visimind产品配备了Velodyne激光雷达传感器和OxTS的IMU，可为配电公司提供管理电力线和植被所需的精度，不仅能够加强整体公共安全，还可改善这些公司的可持续性和效率。”

多款Visimind解决方案使用Velodyne Lidar的激光雷达技术

Visimind在多种类型的应用中成功使用了Velodyne的激光雷达技术，包括其PLCT、E Cutter和mDAM等产品。PLCT是一种用于实时控制植被侵害的工具。最近在法国的客户集成项目中，PLCT被用于对靠近危险电力线的植被进行实地检测。来自Puck的激光雷达数据与Visimind的软件相结合，实现了这种实时跟踪。E Cutter是一种修剪机，采用了Ultra Puck激光雷达，可为电力线下作业的操作员提供高效精确的实时控制。mDAM地图绘制系统使用了安装在无人机、汽车、直升机或类似车辆上的Ultra Puck和Alpha Prime传感器，可创建可进入和不易进入地形的详细表面地图。Visimind在能源行业地图绘制方面的综合解决方案正在使该行业的公共安全得到改善。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括机器人、工业、智能基础设施、自动驾驶汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)等。依托持续的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作和竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。欲了解有关Velodyne业务相关风险和不确定性的更多信息，请查阅Velodyne向美国证券交易委员会(SEC)提交文件中的“管理层对财务状况和运营业绩的讨论和分析”以及“风险因素”版块，包括但不仅限于Form 10-K年报、Form 10-Q季报。本新闻稿中的所有前瞻性陈述都是基于Velodyne在新闻稿发布日期之前所获取的信息做出的，除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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