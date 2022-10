Velodyne Lidar assina novo contrato de vários anos com a Visimind

Velodyne Lidar's Alpha Prime, Ultra Puck and Puck lidar sensors, used by Visimind Group for multiple products and solutions. Photo credit: Velodyne Lidar

Visimind's PLCT, a backpack system for real-time control and measurements of vegetation close to power lines, using Velodyne Lidar's Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

Closeup of Veloydne Lidar's Ultra Puck lidar sensor on E Cutter by Visimind. Photo credit: Visimind Group

Visimind's E Cutter, a pruning machine that provides the operator efficient, precise, real-time control under power lines, using Velodyne Lidar's Ultra Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje um novo contrato de vários anos com a empresa sueca Visimind Group para oferecer aos clientes da região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) soluções integradas, que incluem o mapeamento e a gestão de vegetação com o uso da tecnologia Lidar da Velodyne. Este contrato fortalece ainda mais a parceria de longa data entre a Visimind e a Velodyne Lidar, incluindo um acordo de fornecimento de 3 anos para os sensores Puck e Ultra Puck. A remessa do produto já começou.

A Visimind é especialista e fornecedora com liderança em mapeamento aéreo de linhas de energia e soluções portáteis para a grande distribuição de energia europeia. A Visimind oferece uma linha de produtos que possibilitam um melhor controle das infrações, manutenção adequada da vegetação e mapeamento completo das linhas de transmissão. As soluções da Visimind, alimentadas por unidades de medição inercial de alta precisão (IMUs) da OxTS e por sensores da Velodyne, incluindo o Puck, Ultra Puck e Alpha Prime, contribuem para o aumento da segurança pública com a garantia de informações precisas para as empresas de distribuição de energia.

Sensores Velodyne Lidar escolhidos pelo alto desempenho

A seleção da Visimind da Velodyne foi motivada pelo alto desempenho, facilidade de integração e menor consumo de energia de seus sensores, o que possibilita maior tempo de operação e portabilidade. “ Estamos no ramo do mapeamento há mais de 20 anos, com nossa primeira integração do Lidar em 2007”, disse Daniel Öhman, diretor de tecnologia (CTO) da Visimind. “ Depois de testar vários dos sensores disponíveis no mercado, ficamos muito impressionados com o desempenho e a qualidade excepcional, especialmente em condições climáticas e ambientes desafiadores, dos sensores da Velodyne. Além dos requisitos técnicos, escolhemos a Velodyne por causa de sua forte reputação e suporte ao cliente. Como inventores do 3D Lidar, temos orgulho de trabalhar com um líder inovador, cuja tecnologia nos ajudou a desenvolver e vender nossas soluções ao longo dos anos.”

“ A Visimind está transformando o mapeamento aéreo para o setor de energia com suas soluções baseadas em Lidar”, disse Laura Wrisley, vice-presidente sênior, Vendas Mundiais, Velodyne Lidar. “ Equipados com os sensores Lidar da Velodyne e IMUs da OxTS, os produtos da Visimind oferecem aos distribuidores de energia a precisão necessária para controlar suas linhas de transmissão e vegetação, o que aumenta a segurança pública geral, assim como a sustentabilidade e a eficiência dessas empresas.”

Várias soluções da Visimind utilizam a Velodyne Lidar

A Visimind utiliza com êxito a tecnologia Lidar da Velodyne em vários tipos de aplicações, por exemplo, em seus produtos PLCT, E Cutter e mDAM. O PLCT é uma ferramenta para controle de infrações na vegetação. Em uma recente integração de clientes na França, o PLCT foi utilizado no campo para detectar locais onde a vegetação está em perigosa proximidade das linhas de energia. Os dados do Lidar, provenientes do sensor Puck e combinados com o software da Visimind, possibilitam este rastreamento em tempo real. Utilizando o Ultra Puck, o E Cutter é uma máquina de poda que oferece ao operador um controle eficiente, preciso e em tempo real sob as linhas de energia. O sistema de mapeamento mDAM utiliza os sensores Ultra Puck e Alpha Prime montados em um drone, carro, helicóptero ou veículo similar para criar mapas de superfície detalhados de terrenos acessíveis e menos acessíveis. As soluções integradoras da Visimind em mapeamento para o setor de energia possibilitam o aumento da segurança pública nesse setor.

