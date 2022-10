Velodyne Lidar signe une nouvelle entente pluriannuelle avec Visimind

Velodyne Lidar's Alpha Prime, Ultra Puck and Puck lidar sensors, used by Visimind Group for multiple products and solutions. Photo credit: Velodyne Lidar

Visimind's PLCT, a backpack system for real-time control and measurements of vegetation close to power lines, using Velodyne Lidar's Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

Closeup of Veloydne Lidar's Ultra Puck lidar sensor on E Cutter by Visimind. Photo credit: Visimind Group

Visimind's E Cutter, a pruning machine that provides the operator efficient, precise, real-time control under power lines, using Velodyne Lidar's Ultra Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

Visimind's E Cutter, a pruning machine that provides the operator efficient, precise, real-time control under power lines, using Velodyne Lidar's Ultra Puck sensor. Photo credit: Visimind Group

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle entente pluriannuelle avec l'entreprise suédoise Visimind Group afin de fournir aux clients de la région EMEIA des solutions intégrées, notamment en matière de cartographie et de gestion de la végétation, alimentées par la technologie lidar de Velodyne. Cette entente renforce le partenariat de longue date entre Visimind et Velodyne Lidar, avec notamment un accord de fourniture de 3 ans pour les capteurs lidar Puck et Ultra Puck. Les livraisons ont déjà commencé.

Visimind est un expert et un fournisseur leader de cartographie aérienne des lignes électriques et de solutions portables pour le grand marché énergétique européen. Visimind offre une gamme de produits qui permettent un meilleur contrôle des infractions, un bon entretien de la végétation et une cartographie complète des lignes électriques. Les solutions de Visimind, alimentées par les unités de mesure inertielle (IMU) de haute précision d' OxTS et les capteurs de Velodyne, notamment Puck, Ultra Puck et Alpha Prime, contribuent à renforcer la sécurité publique en fournissant des informations précises aux entreprises de distribution d'énergie.

Le choix se porte sur les capteurs Lidar de Velodyne en raison de leur haute performance

Le choix de Visimind s'est porté sur Velodyne en raison de sa haute performance, de la facilité d'intégration et la faible consommation d'énergie de leurs capteurs, permettant une longue durée de vie et la portabilité. « Nous travaillons dans le domaine de la cartographie depuis plus de 20 ans, avec notre première intégration de capteurs lidar en 2007 », a déclaré Daniel Öhman, directeur technique de Visimind. « Après avoir testé de nombreux capteurs disponibles sur le marché, nous avons été très impressionnés par les performances et la qualité exceptionnelle de Velodyne, notamment dans des conditions météorologiques et des environnements difficiles. En dehors de ses exigences techniques, nous avons choisi Velodyne en raison de sa solide réputation et de son support client. Nous sommes fiers de travailler avec un leader innovant, inventeur du lidar 3D, dont la technologie nous a aidés à développer et à vendre nos solutions au fil des ans ».

« Visimind transforme la cartographie aérienne du secteur énergétique grâce à ses solutions alimentées par lidar », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente principale des ventes mondiales de Velodyne Lidar. « Équipés de capteurs lidar de Velodyne et d'IMU alimentés par OxTS, les produits de Visimind fournissent aux distributeurs d'énergie la précision requise pour gérer leurs lignes électriques et leur végétation, renforçant ainsi la sécurité publique globale ainsi que la durabilité et l'efficacité de ces entreprises ».

Plusieurs solutions Visimind utilisent la technologie lidar de Velodyne

Visimind utilise avec succès la technologie lidar de Velodyne dans plusieurs types d'applications, par exemple pour ses produits PLCT, E Cutter et mDAM. Le PLCT est un outil de contrôle en temps réel des infractions sur la végétation. Dans le cadre d'une récente intégration client en France, le PLCT est utilisé sur le terrain pour détecter les endroits où la végétation se trouve à proximité dangereuse des lignes électriques. Les données Lidar du capteur Puck combinées au logiciel de Visimind permettent ce suivi en temps réel. À l'aide de l'Ultra Puck, E Cutter est une machine d'élagage qui offre à l'opérateur un contrôle de précision efficace en temps réel sous les lignes électriques. Le système de cartographie mDAM utilise les capteurs Ultra Puck et Alpha Prime montés sur un drone, une voiture, un hélicoptère ou un véhicule analogue pour créer des cartes de surface détaillées de terrains accessibles et moins accessibles. Les solutions intégratives de Visimind en matière de cartographie pour le secteur énergétique permettent de renforcer la sécurité publique dans ce secteur.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) ouvre une nouvelle ère de la technologie autonome avec l'invention des capteurs lidar à vision périphérique en temps réel. Velodyne, leader mondial de la technologie lidar, est connu pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et les capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent la flexibilité, la qualité et les performances nécessaires pour satisfaire les besoins de nombreux secteurs, notamment la robotique, l'industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Grâce à une innovation permanente, Velodyne s'efforce de transformer des vies et des collectivités grâce aux progrès d'une mobilité plus sûre pour tous.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, sans s'y limiter, toutes les déclarations autres que les faits historiques et comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les marchés cibles de Velodyne, les nouveaux produits, les actions de développement et la concurrence. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estimations », « projeté », « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l'intention », « pense », « cherche », « il est possible que », « sera », « devrait », « avenir » et l'emploi d'autres mots ou expressions similaires (ou les formes négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de Velodyne, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants, parmi d'autres, qui peuvent affecter les résultats réels comprennent les incertitudes concernant la réglementation gouvernementale et l'adoption du lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation des produits de Velodyne par le marché ; le succès d'autres produits et services concurrents liés aux lidars et aux capteurs existants ou qui peuvent devenir disponibles ; les incertitudes liées aux litiges actuels de Velodyne et aux litiges potentiels impliquant Velodyne ou la validité ou l'applicabilité de la propriété intellectuelle de Velodyne ; et les conditions générales de l'économie et du marché ayant un impact sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour de plus amples informations sur les risques et incertitudes liés aux activités de Velodyne, veuillez vous reporter aux sections « Discussion et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » et « Facteurs de risque » des documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, y compris, mais sans s'y limiter, son rapport annuel sur le formulaire 10-K et ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date du présent communiqué. Velodyne ne s'engage aucunement à mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, à moins que la loi ne l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.