Andersen Global擴展澳洲業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global透過與一流的法律事務所Cornwalls簽署合作協定，在澳洲建立法律能力，並強化了在該國的整體業務版圖。

Cornwalls成立於1891年，可提供全方位的法律服務，其服務領域包括銀行和金融、企業和商業、聘雇和勞資關係、金融科技、智慧財產權、訴訟和爭議解決、財產、重整和破產、稅務、移民和電信等。在執行長Levent Shevki的帶領下，該事務所由近100名律師組成的團隊在澳洲經營業務。

Levent表示：「客戶是我們商業模式的核心，我們提升管理能力和發現市場中的新機會，以超越客戶的期望為優先目標。與Andersen Global的合作使我們能夠繼續保持一流法律事務所的地位，並擴展我們在區域和全球提供一流服務的能力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Cornwalls是以創新方式擴展業務並保持市場競爭優勢的創業型團隊。該事務所的加入讓我們能夠在澳洲站穩立足點，並有助於我們進一步發展。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾380個地點發展業務。

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