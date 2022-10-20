Andersen Global拓展澳大利亚业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与领先律所Cornwalls签署合作协议，在澳大利亚建立法律能力，并强化了在该国的整体业务覆盖。

Cornwalls成立于1891年，可提供全方位的法律服务，其服务领域包括银行和金融、企业和商业、雇佣和劳资关系、金融科技、知识产权、诉讼和争议解决、财产、重组和破产、税务、移民和电信等。在首席执行官Levent Shevki的带领下，该所由近100名律师组成的团队在澳大利亚开展业务。

Levent表示：“客户是我们商业模式的核心，我们通过提升管理能力和发现市场中的新机会来优先实现超出客户预期的目标。与Andersen Global的合作使我们能够继续保持领先律所的地位，并扩展我们在区域和全球范围内提供一流服务的能力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Cornwalls是一家以创新方式扩展业务并保持市场竞争优势的创业型团队。该律所的加入让我们能够在澳大利亚站稳脚跟，并能助力我们进一步发展。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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