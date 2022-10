Andersen Global étend sa présence en Australie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global établit des capacités juridiques et renforce sa couverture globale en Australie via un accord de collaboration avec le grand cabinet d'avocats Cornwalls.

Créé en 1891, Cornwalls offre une gamme complète de services juridiques, notamment dans les secteurs de la banque et de la finance, des entreprises et du commerce, des relations de travail et entre partenaires sociaux, des fintechs, de la propriété intellectuelle, des litiges et de la résolution des différends, de l’immobilier, des restructurations et de l’insolvabilité, de la fiscalité, de la migration et des télécommunications. Dirigée par Levent Shevki, PDG, l’équipe du cabinet, composée de près de 100 avocats, exerce ses activités dans toute l’Australie.

« Nos clients sont au centre de notre modèle d’affaires, et nous accordons la priorité au dépassement des attentes en promouvant la responsabilité et en identifiant de nouvelles opportunités sur le marché », a affirmé M. Shevki. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permet de rester un grand cabinet d'avocats et renforce notre capacité à proposer un service de la plus haute qualité aussi bien à l'échelle régionale qu’à l'échelle mondiale. »

« Cornwalls est un groupe entrepreneurial avec une approche innovante pour étendre ses activités et conserver un avantage concurrentiel sur le marché », a affirmé Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Cet ajout nous permet de maintenir notre présence dans la région et nous positionne pour une poursuite de la croissance. »

Andersen Global est une association internationale d’entreprises membres indépendantes, juridiquement distinctes, composée de professionnels de la fiscalité et juridiques répartis dans le monde entier. Créée en 2013 par la société américaine membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 12 000 professionnels dans le monde et dispose d’une présence sur plus de 380 sites via ses entreprises membres et collaboratrices.

