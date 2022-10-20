Global Excel Management宣佈與Flightcare Global建立策略性合作夥伴關係

魁北克省謝布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球醫療保健風險管理解決方案的一流供應商Global Excel Management Inc. (Global Excel)欣然宣佈，公司已收購Blue Sky Health Pty Ltd（交易名稱為Flightcare Global）的多數股權。後者是提供一系列科技產品和服務的創新公司，可協助管理飛行前、飛行期間和地面上的醫療事件。

Global Excel執行長Reg Allatt表示：「我們一直認為航空健康領域是具有龐大潛力的市場區塊。長期以來，Global Excel一直為各航空公司提供地面服務，但我們的長期目標始終是擴大服務範圍。Flightcare Global是完美的策略性選擇。我們對Flightcare的投資證明了我們對擴大全球風險管理服務範圍的承諾，使我們能夠與高素質和志同道合的合作夥伴一起為客戶提供更好的支援。」

Flightcare Global執行長David Newman博士解釋道：「我們的信念是為客戶提供一流的支援和解決方案。毫無疑問，在Global Excel的支持下，我們能夠為客戶提供涵蓋飛行前、飛行期間和地面服務的更強大解決方案組合。我們期待與Global Excel團隊合作。他們與Flightcare Global一樣，都專注於為客戶提供卓越的服務和價值。」

在未來數月內，兩家公司將繼續專注於為各自的客戶提供最高水準的服務，同時尋找協同合作機會，以突顯我們在空中和地面的服務優勢。

關於Global Excel Management Inc.

Global Excel (www.globalexcel.com)是提供全球醫療風險管理解決方案的全方位服務供應商，為分佈在全球90多個國家的1800多名客戶提供完整的風險緩解、定向護理、成本控制、理賠管理和醫療援助服務。Global Excel集團每年處理約38萬件住院、門診和非醫療案例以及超過19.5億美元的醫療理賠。

關於Flightcare Global

Flightcare Global (www.flightcareglobal.com)提供一系列尖端產品和服務，透過創新型解決方案管理飛行前、飛行期間和地面上的醫療事件，並可高度客製化以符合客戶的營運需求。Flightcare Global是由具有高級醫療、營運和客戶管理背景的多專業團隊提供具有成本效益的科技方案。

如欲瞭解更多資訊，請透過john.spears@globalexcel.com與業務發展和行銷副總裁John Spears聯絡，或透過sarah.magee@flightcareglobal.com與董事兼商務長Sarah Magee聯絡。

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