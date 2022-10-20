Global Excel Management宣布与Flightcare Global建立战略合作关系

魁北克省谢布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球医疗保健风险管理解决方案的领先供应商Global Excel Management Inc. (Global Excel)欣然宣布，公司已经收购了Blue Sky Health Pty Ltd（交易名为Flightcare Global）的多数股权。后者是一家提供一系列技术产品和服务的创新公司，帮助管理飞行前、飞行中和地面上的医疗事件。

Global Excel首席执行官Reg Allatt表示：“ 我们一直认为航空健康领域是一个具有巨大潜力的细分市场。长期以来，Global Excel一直为各航空公司提供地面服务，但我们的长期目标始终是扩大服务范围。Flightcare Global是一个完美的战略选择。我们对Flightcare的投资彰显了我们对扩大全球风险管理服务范围的承诺，使我们能够通过一个高素质和志同道合的合作伙伴更好地支持客户。”

Flightcare Global首席执行官David Newman博士解释道：“ 我们的信念是为客户提供一流的支持和解决方案。毫无疑问，在Global Excel的支持下，我们能够为客户提供涵盖飞行前、飞行中和地面服务的更强大解决方案组合。我们期待着与Global Excel团队合作。他们与Flightcare Global一样，都专注于为客户提供卓越的服务和价值。”

在未来数月内，两家公司将继续专注于为各自的客户提供最高水平的服务，同时寻找协同合作机会，以突出我们在空中和地面的服务优势。

关于Global Excel Management Inc.

Global Excel (www.globalexcel.com)是一家提供全球医疗风险管理解决方案的全方位服务供应商，为分布在全球90多个国家的1800多名客户提供完整的风险缓解、定向护理、成本控制、索赔管理和医疗援助服务。Global Excel集团每年处理约38万个住院、门诊和非医疗案例以及超过19.5亿美元的医疗索赔。

关于Flightcare Global

Flightcare Global (www.flightcareglobal.com)提供一系列尖端产品和服务，通过创新型解决方案管理飞行前、飞行中和地面上的医疗事件，并通过高度定制满足客户的运营需求。Flightcare Global通过一个具有高级医疗、运营和客户管理背景的多学科团队提供具有成本效益的技术方案。

如需了解更多信息，请通过john.spears@globalexcel.com联系业务发展和营销副总裁John Spears，或通过sarah.magee@flightcareglobal.com联系董事兼首席商务官Sarah Magee。

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