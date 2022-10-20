玫琳凱公司進一步致力於環境保育，加入聯合國海洋管理聯盟

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)是企業永續發展和管理的全球宣導者。公司最近加入聯合國全球契約海洋管理聯盟，該聯盟旨在結合私人部門與聯合國機構、學術界、政府和非政府組織，透過關注海洋健康來保護生物多樣性並應對氣候變遷。

作為聯合國永續海洋原則的現有簽署人，加入海洋管理聯盟將進一步推動玫琳凱對保護健康和多產海洋的投入。海洋管理聯盟尋求利用私人部門的參與來提高海洋意識並發展氣候智慧型創新。該聯盟還呼籲包括商業領袖在內的利害關係者使用氣候智慧型政策來解決環境和氣候不公正問題，並採用以人為本的政策解決方案。

秉持永續海洋原則和海洋管理聯盟的宗旨，玫琳凱今年與大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作支持數項專案，透過保護和恢復珊瑚礁、牡蠣礁和沿海濕地等重要棲息地來改善海洋健康，並致力於提升女性在環境保育方面的領導地位：

在澳洲、香港、中國大陸、珊瑚三角區恢復亞太地區的貝類珊瑚礁；

確保透過對整個地區產生正面影響的保護工作和倡議來支援珊瑚三角區國家（印尼、巴布亞紐幾內亞和所羅門群島）的珊瑚保護和恢復工作；

支持巴布亞紐幾內亞和所羅門群島等太平洋地區的女性環保領袖；

墨西哥灣沿岸的海岸保護和恢復，評估藍碳市場支持長期濕地管理的可行性；

改善墨西哥的漁業，為漁業社區和從事漁業的女性提供助力。

玫琳凱營運長Deborah Gibbins表示：「由女性領導的自然解決方案專案正在徹底改變我們為子孫後代保護海洋的方式。加入海洋管理聯盟即表示玫琳凱希望支持這些專案，並激勵更多當地社區中的女性採取行動。」

作為玫琳凱持續努力提高全球海洋意識之行動的一部分，公司還參與了重要的海洋論壇，例如由加拿大海洋超級聚落(Ocean Supercluster)與新斯科細亞省和哈利法克斯合作組織合作主辦的Economist Impact世界海洋科技與創新高峰會(World Ocean Tech & Innovation Summit)。在高峰會上，創新者、商業領袖、思想領袖和投資者齊聚一堂，一起瞭解並參與最新的「藍色經濟」創新專案和科技，並努力發現解決方案，以打造永續、繁榮發展的海洋經濟路線圖。

如欲進一步瞭解玫琳凱對永續發展的承諾，請造訪marykayglobal.com/sustainability，下載玫琳凱的全球永續發展策略：《充實目前的生活以創造永續的未來》。

關於玫琳凱公司

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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