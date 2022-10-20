玫琳凯公司进一步致力于环境保护，加入联合国海洋管理联盟

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)是企业可持续发展和管理的全球倡导者。公司最近加入了联合国全球契约海洋管理联盟，该联盟旨在将私营部门与联合国机构、学术界、政府和非政府组织联合起来，通过关注海洋健康来保护生物多样性并应对气候变化。

作为联合国可持续海洋原则的现有签署方，加入海洋管理联盟将进一步推动玫琳凯致力于保护健康和多产的海洋。海洋管理联盟寻求利用私营部门的参与来提高海洋意识并发展气候智能型创新。该联盟还呼吁包括商业领袖在内的利益相关者使用气候智能型政策来解决环境和气候不公正问题，并采用以人为本的政策解决方案。

秉持可持续海洋原则和海洋管理联盟的宗旨，玫琳凯今年与大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作支持了几个项目，通过保护和恢复珊瑚礁、牡蛎礁和沿海湿地等重要栖息地来改善海洋健康，并致力于提升女性在环境保护方面的领导地位：

在澳大利亚、香港、中国大陆、珊瑚三角区恢复亚太地区的贝类珊瑚礁；

确保通过对整个地区产生积极影响的保护工作和倡议来支持珊瑚三角区国家（印度尼西亚、巴布亚新几内亚和所罗门群岛）的珊瑚保护和恢复工作；

为巴布亚新几内亚和所罗门群岛等太平洋地区的女性环保领导人提供支持；

墨西哥湾沿岸的海岸保护和恢复，评估蓝碳市场支持长期湿地管理的可行性；

改善墨西哥的渔业，赋能渔业社区和从事渔业的女性。

玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins表示：“ 由女性领导的基于自然的解决方案项目正在彻底改变我们为子孙后代保护海洋的方式。通过加入海洋管理联盟，玫琳凯希望支持这些项目，并激励更多当地社区中的女性积极行动起来。”

作为玫琳凯持续努力提高全球海洋意识的一项举措，公司还参与了重要的海洋论坛，例如由加拿大海洋超级集群(Ocean Supercluster)与新斯科舍省和哈利法克斯合作组织合作主办的Economist Impact世界海洋技术与创新峰会(World Ocean Tech & Innovation Summit)。峰会上，创新人士、商业领袖、思想领袖和投资者齐聚一堂，一起了解并参与最新的“蓝色经济”创新项目和技术，并努力发现解决方案，以打造可持续、繁荣发展的海洋经济路线图。

如需了解更多有关玫琳凯对可持续发展的承诺，请访问marykayglobal.com/sustainability，下载玫琳凯的全球可持续发展战略：《丰富当前生活，实现可持续未来》。

关于玫琳凯公司

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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