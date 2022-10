Mary Kay Inc. promove compromisso com a conservação e se une à Coalizão Administrativa de Oceanos da ONU

Mary Kay recently engaged in the Economist Impact’s World Tech and Innovation Summit as part of Mary Kay’s ongoing efforts to increase global ocean awareness. (Credit: Economist Impact)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy and support of its global reefs and oceans initiatives aim to improve ocean health through the protection and restoration of critical habitats such as coral reefs, oyster reefs, and coastal wetlands. (Credit: Tom Shlesinger, TNC Photo Contest 2022)

Mary Kay is a current signatory of the UN Sustainable Ocean Principles. The Ocean Stewardship Coalition will further Mary Kay’s commitment to securing a healthy and productive ocean. (Credit: UN Global Compact)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., defensora mundial da sustentabilidade e administração corporativas, se uniu recentemente à Coalizão Administrativa de Oceanos do Pacto Global da ONU, um esforço para reunir o setor privado ao lado de agências da ONU, entidades acadêmicas, governos e organizações não governamentais para abordar a biodiversidade e as mudanças climáticas com foco na saúde dos oceanos.

Como signatária atual dos Princípios de Oceanos Sustentáveis da ONU, a Coalizão Administrativa de Oceanos reforça o compromisso da Mary Kay de garantir um oceano saudável e produtivo. A Coalizão Administrativa de Oceanos busca aproveitar o envolvimento do setor privado para aumentar a conscientização sobre os oceanos e desenvolver inovação inteligente para o clima. Também convoca as partes interessadas, incluindo líderes empresariais, a usar políticas inteligentes quanto ao clima para lidar com as injustiças ambientais e climáticas, bem como adotar uma abordagem centralizada no ser humano para soluções políticas.

Em consonância com os Princípios de Oceanos Sustentáveis e a Coalizão Administrativa de Oceanos, a Mary Kay respaldou diversos projetos este ano em parceria com The Nature Conservancy para melhorar a saúde dos oceanos através da proteção e restauração de habitats críticos, como recifes de corais, recifes de ostras e zonas úmidas costeiras, bem como promover a liderança feminina em conversações ao:

Restaurar os recifes de moluscos da Ásia-Pacífico na Austrália, Hong Kong, China, o Triângulo de Corais;

Garantir que os esforços de proteção e restauração de corais nos países do Triângulo de Corais – Indonésia, Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão – tenham suporte mediante esforços e iniciativas de conservação que impactem positivamente toda a região;

Apoiar a liderança feminina ambiental no Pacífico em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão;

Conservar e restaurar o litoral na Costa do Golfo e avaliar a viabilidade dos mercados de carbono azul para apoiar a gestão de zonas úmidas a longo prazo; e

Aprimorar a pesca no México para capacitar comunidades e mulheres no setor pesqueiro.

" Projetos de soluções baseados na natureza e liderados por mulheres estão revolucionando o modo como protegemos nossos oceanos para as futuras gerações", disse Deborah Gibbins, diretora de operações na Mary Kay. " Ao ingressar na Coalizão Administrativa de Oceanos, a Mary Kay espera respaldar estes projetos e inspirar outras mulheres a atuar em suas comunidades locais."

Como parte dos esforços em curso da Mary Kay para aumentar a conscientização mundial sobre os oceanos, a Mary Kay também está participando dos principais fóruns sobre oceanos, como o Encontro de Cúpula Mundial sobre Inovação e Tecnologia Oceânica da Economist Impact, organizado pelo Ocean Supercluster do Canadá em cooperação com a Província da Nova Escócia e Parceria da Halifax, onde inovadores, líderes empresariais, líderes formadores de pensamento e investidores se reuniram para aprender e se envolver com as mais recentes inovações e tecnologias da "economia azul", bem como identificar soluções que criem o roteiro para uma economia oceânica sustentável e próspera.

Para saber mais sobre o compromisso da Mary Kay com a sustentabilidade, acesse marykayglobal.com/sustainability e baixe a estratégia mundial de sustentabilidade da Mary Kay: Enriquecendo Vidas Hoje para um Amanhã Sustentável.

Sobre a Mary Kay Inc.

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.