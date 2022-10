Mary Kay Inc. rafforza il suo impegno alla tutela dell’ambiente unendosi alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani delle Nazioni Unite

Mary Kay recently engaged in the Economist Impact’s World Tech and Innovation Summit as part of Mary Kay’s ongoing efforts to increase global ocean awareness. (Credit: Economist Impact)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy and support of its global reefs and oceans initiatives aim to improve ocean health through the protection and restoration of critical habitats such as coral reefs, oyster reefs, and coastal wetlands. (Credit: Tom Shlesinger, TNC Photo Contest 2022)

Mary Kay is a current signatory of the UN Sustainable Ocean Principles. The Ocean Stewardship Coalition will further Mary Kay’s commitment to securing a healthy and productive ocean. (Credit: UN Global Compact)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., fautrice a livello globale della gestione responsabile e sostenibilità aziendale, recentemente si è unita alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani nell’ambito del Patto mondiale delle Nazioni Unite – un’iniziativa volta a riunire il settore privato e agenzie delle Nazioni Unite, università, governi e organizzazioni non governative per far fronte al cambiamento climatico e ai problemi per la biodiversità prestando particolare attenzione allo stato di salute degli oceani.

In quanto attuale firmataria dei Principi per oceani sostenibili delle Nazioni Unite, la partecipazione alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani rafforza l’impegno di Mary Kay a far sì che gli oceani siano sempre in buono stato di salute e produttivi. La Coalizione per una gestione responsabile degli oceani si prefigge di utilizzare l’interesse del settore privato per sensibilizzare sui problemi degli oceani e sviluppare innovazioni vantaggiose per il clima. Inoltre sollecita vari stakeholder, compresi leader aziendali, ad attuare iniziative vantaggiose per il cliente al fine di affrontare le ingiustizie ambientali e climatiche nonché a adottare un approccio incentrato sulle persone a soluzioni concernenti le politiche.

Coerentemente ai Principi per oceani sostenibili e alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani, quest’anno Mary Kay ha sostenuto numerosi progetti in collaborazione con The Nature Conservancy finalizzati sia a migliorare lo stato di salute degli oceani attraverso la protezione e il ripristino di habitat critici come le barriere coralline, i banchi di ostriche e le zone umide costiere, sia a promuovere la leadership delle donne in relazione a tali problemi:

Ripristinare i banchi di molluschi in varie aree della regione Asia-Pacifico – Australia, Hong Kong, Cina, il Triangolo dei coralli

Far sì che le attività di ripristino e protezione dei coralli nei Paesi del Triangolo dei coralli – Indonesia, Papua Nuova Guinea e Isole Salomone – siano appoggiate da attività di tutela e iniziative che abbiano un impatto positivo sull’intera regione

Sostenere le donne leader ambientali nel Pacifico – nella Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone

Attuare attività di tutela e ripristino costiere nella Costa del Golfo e valutare la fattibilità di mercati del carbone blu a sostegno della gestione a lungo termine delle zone umide

Migliorare i vivai in Messico per rendere più autonome le comunità e le donne nell’industria della pesca

“ I progetti per sviluppare soluzioni basate sulla natura diretti da donne stanno rivoluzionando il modo in cui proteggiamo gli oceani per le generazioni future”, spiega Deborah Gibbins, Direttrice operativa presso Mary Kay. “ Unendosi alla Coalizione per una gestione responsabile degli oceani, Mary Kay si prefigge di sostenere questi progetti e ispirare altre donne ancora a impegnarsi nelle loro comunità”.

Nell’ambito del suo impegno continuo per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui problemi degli oceani, Mary Kay sta partecipando anche a forum importantissimi sugli oceani, come l’Economist Impact’s World Ocean Tech & Innovation Summit, ospitato dall’Ocean Supercluster del Canada in collaborazione con la Provincia di Nova Scotia e la Halifax Partnership, dove innovatori, leader aziendali, personalità e investitori si sono riuniti per saperne di più sulle più recenti tecnologie della “economia blu” e confrontarsi con gli innovatori in questo campo per individuare soluzioni che formeranno la roadmap a un’economia degli oceani fiorente e sostenibile.

Per leggere di più sull’impegno di Mary Kay verso la sostenibilità visitare marykayglobal.com/sustainability e scaricare il white paper di Mary Kay sulla sua strategia per la sostenibilità globale: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (“ Arricchire vite oggi per un domani sostenibile”).

