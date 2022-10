Mary Kay Inc. zet zich nog meer in voor natuurbehoud, sluit zich aan bij Ocean Stewardship Coalition van de VN

Mary Kay recently engaged in the Economist Impact’s World Tech and Innovation Summit as part of Mary Kay’s ongoing efforts to increase global ocean awareness. (Credit: Economist Impact)

Mary Kay’s partnership with The Nature Conservancy and support of its global reefs and oceans initiatives aim to improve ocean health through the protection and restoration of critical habitats such as coral reefs, oyster reefs, and coastal wetlands. (Credit: Tom Shlesinger, TNC Photo Contest 2022)

Mary Kay is a current signatory of the UN Sustainable Ocean Principles. The Ocean Stewardship Coalition will further Mary Kay’s commitment to securing a healthy and productive ocean. (Credit: UN Global Compact)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldwijde pleitbezorger voor duurzaam ondernemen en beheer, is onlangs toegetreden tot de Ocean Stewardship Coalition van het UN Global Compact - een inspanning om de particuliere sector samen te brengen met VN-agentschappen, de academische wereld, regeringen en niet-gouvernementele organisaties om biodiversiteit en klimaatverandering aan te pakken door zich te richten op de bescherming van de oceanen.

Als huidige ondertekenaar van de UN Sustainable Ocean Principles vergroot de Ocean Stewardship Coalition de inzet van Mary Kay voor het veiligstellen van een gezonde en leefbare oceaan. De Ocean Stewardship Coalition wil de betrokkenheid van de particuliere sector stimuleren om het bewustzijn over de oceanen te vergroten en klimaatvriendelijke innovatie te ontwikkelen. Zij roept ook belanghebbenden, waaronder bedrijfsleiders, op om klimaatbewust beleid toe te passen om milieu- en klimaatonrechtvaardigheden aan te pakken en een mensgerichte aanpak voor beleidsoplossingen te hanteren.

In overeenstemming met de Sustainable Ocean Principles en de Ocean Stewardship Coalition heeft Mary Kay dit jaar verschillende projecten gesteund in samenwerking met The Nature Conservancy om de gezondheid van de oceanen te verbeteren door de bescherming en het herstel van kritieke habitats zoals koraalriffen, oesterriffen en kustwetlands, en om het leiderschap van vrouwen op het gebied van natuurbehoud te bevorderen:

Herstel van de schelpenriffen van Azië/Pacific in Australië, Hongkong, China en de Koraaldriehoek;

Waarborgen dat de inspanningen voor koraalbescherming en -herstel in de landen van de Koraaldriehoek - Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden -ondersteund worden door behoudsinspanningen en -initiatieven die een positief effect hebben op de hele regio;

Ondersteuning van vrouwelijke milieuleiders in de Pacific, in Papoea-Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden;

Kustbehoud en -herstel in de Golfkust en beoordeling van de haalbaarheid van blauwe koolstofmarkten ter ondersteuning van wetlandbeheer op lange termijn; en

Verbetering van de visserij in Mexico om gemeenschappen en vrouwen in de visserijsector zelfredzamer te maken.

" Op de natuur gebaseerde oplossingen die geleid worden door vrouwen zorgen voor een revolutie in de manier waarop we onze oceanen beschermen voor toekomstige generaties," aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bij Mary Kay. " Door toe te treden tot de Ocean Stewardship Coalition hoopt Mary Kay deze projecten te ondersteunen en meer vrouwen te inspireren om actie te ondernemen in hun lokale gemeenschappen."

Als onderdeel van Mary Kay's voortdurende inspanningen om het wereldwijde oceaanbewustzijn te vergroten, neemt Mary Kay ook deel aan belangrijke oceaanfora zoals de World Ocean Tech & Innovation Summit van Economist Impact, georganiseerd door Canada's Ocean Supercluster in samenwerking met de provincie Nova Scotia en het Halifax Partnership. Aldaar kwamen innovators, bedrijfsleiders, thought leaders en investeerders bijeen om te leren over en in contact te komen met de nieuwste innovators en technologieën van de 'blauwe economie,' en oplossingen te identificeren die de routekaart vormen naar een duurzame, bloeiende oceaaneconomie.

Om meer te lezen over Mary Kay's inzet voor duurzaamheid, kunt u terecht op marykayglobal.com/sustainability en Mary Kay's wereldwijde duurzaamheidsstrategie: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow downloaden.

