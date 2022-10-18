Global Processing Services與Featurespace宣布達成新合作，將為市場推出強大的發卡機構支付詐騙偵測平臺

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的全球支付技術平臺Global Processing Services (GPS)今天宣布，公司與世界領先的詐騙偵測和風險管理自我調整行為分析供應商Featurespace合作，共同打造市場領先的發卡機構支付處理詐騙預防解決方案。

GPS將在全球把Featurespace業界領先的ARIC™ Risk Hub整合到其詐騙和風險管理服務套件中。ARIC Risk Hub能夠將詐騙偵測率提高70%以上，減少80%的誤報率，並能即時處理詐騙活動，從而進一步增強GPS的防詐騙技術能力。

由Featurespace提供技術支援的GPS Fraud Advantage將隨著GPS詐騙預防團隊的擴張而得到增強，使其客戶能夠在整個支付過程中全面監測詐騙、管理詐騙警示並及時採取行動。由Featurespace提供支援的GPS Fraud Advantage預計將於2023年稍早開始第一階段上線，在2023年年中全面上線。

GPS執行長Kevin Schultz表示：「支付詐騙的複雜程度和規模正繼續快速演變，使其成為當今支付行業的最大風險之一。最大限度地減少支付詐騙是GPS和我們全球客戶的策略重點，我們的客戶把保護其持卡人的帳戶安全放在首位。」

Schultz補充道：「此次與Featurespace的合作是對GPS即將在未來幾個月推出的對發卡機構支付功能所做的眾多增強中的第一項。我們對客戶的承諾是以安全可靠的方式提供產業領先的全方位支付服務，幫助客戶實現其業務目標。

Featurespace的ARIC Risk Hub是一項產業領先的即時詐騙預防工具，已被許多世界領先的發卡機構和支付企業選用，幫助它們成功防範不斷變化的詐騙挑戰、提高核准率，同時最大限度地減少誤報。ARIC Risk Hub將機器學習與人工智慧(AI)相結合，根據每位持卡人的歷史交易不斷學習和調整，針對潛在的詐騙性交易產生風險評分、發出警示並採取行動。

Featurespace執行長Martina King表示：「我們的技術和我們客戶取得的成果被致力於打擊詐騙和金融犯罪的機構視為產業領先。透過本次合作，GPS將能夠提供更高水準的客戶體驗和更高的安全保證，使客戶能夠專注於持續的創新和成長。」

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