Global Processing Services与Featurespace宣布达成新合作，将为市场推出强大的发卡机构支付欺诈检测平台

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的全球支付技术平台Global Processing Services (“GPS”)今天宣布，公司与世界领先的欺诈检测和风险管理自适应行为分析供应商Featurespace合作，共同打造市场领先的发卡机构支付处理欺诈预防解决方案。

GPS将在全球范围内把Featurespace业界领先的ARIC™ Risk Hub整合到其欺诈和风险管理服务套件中。ARIC Risk Hub能够将欺诈检测率提高70%以上，减少80%的误报率，并能实时处理欺诈活动，从而进一步增强GPS的防欺诈技术能力。

由Featurespace提供技术支持的GPS Fraud Advantage将随着GPS欺诈预防团队的扩张而得到增强，使其客户能够在整个支付过程中全面监测欺诈、管理欺诈警报并及时采取行动。由Featurespace提供支持的GPS Fraud Advantage预计将于2023年早些时候开始第一阶段上线，在2023年年中全面上线。

GPS首席执行官Kevin Schultz表示：“支付欺诈的复杂程度和规模正继续快速演变，使其成为当今支付行业的最大风险之一。最大限度地减少支付欺诈是GPS和我们全球客户的战略重点，我们的客户把保护其持卡人的账户安全放在首位。”

Schultz补充道：“此次与Featurespace的合作是对GPS即将在未来几个月推出的对发卡机构支付功能所做的众多增强中的第一项。我们对客户的承诺是以安全可靠的方式提供行业领先的全方位支付服务，帮助客户实现其业务目标。”

Featurespace的ARIC Risk Hub是一项行业领先的实时欺诈预防工具，已被许多世界领先的发卡机构和支付企业选用，帮助它们成功防范不断变化的欺诈挑战、提高审批率，同时最大限度地减少误报。ARIC Risk Hub将机器学习与人工智能(AI)相结合，根据每位持卡人的历史交易不断学习和调整，针对潜在的欺诈性交易生成风险评分、发出警报并采取行动。

Featurespace首席执行官Martina King表示：“我们的技术和我们客户取得的成果被那些致力于打击欺诈和金融犯罪的机构视为行业领先。通过本次合作，GPS将能够提供更高水平的客户体验和更高的安全保证，使客户能够专注于持续的创新和增长。”

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