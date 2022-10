Global Processing Services e Featurespace anunciam nova parceria para trazer ao mercado uma poderosa plataforma de detecção de fraudes de pagamentos de emissores

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services ("GPS"), uma plataforma com liderança mundial em tecnologia de pagamentos, anunciou hoje que fez parceria com a Featurespace, líder mundial no fornecimento de análise comportamental adaptativa para detecção de fraudes e gestão de riscos, para criar uma solução de mitigação de fraudes de processamento de emissores com liderança de mercado.

A GPS irá incorporar o ARIC™ Risk Hub da Featurespace, líder do setor, em seu conjunto de serviços de gestão de riscos e fraudes a nível mundial. O ARIC Risk Hub irá reforçar ainda mais a tecnologia de fraudes da GPS, ao aperfeiçoar as taxas de detecção de fraudes em mais de 70%, reduzindo falsos positivos em 80% e abordando atividades fraudulentas em tempo real.

O GPS Fraud Advantage, desenvolvido pela Featurespace, será aprimorado com a expansão da equipe de prevenção de fraudes da GPS, ao permitir que seus clientes monitorem, acionem e gerenciem alertas de fraudes em todo o processo de pagamentos. É esperado que o GPS Fraud Advantage, desenvolvido pela Featurespace, esteja disponível em meados de 2023, com o lançamento da primeira fase ocorrendo no início de 2023.

"A sofisticação e a escala das fraudes de pagamentos continuam evoluindo em ritmo acelerado, se tornando um dos maiores riscos no setor de pagamentos da atualidade", disse Kevin Schultz, diretor executivo da GPS. "Minimizar fraudes de pagamentos é uma prioridade estratégica tanto para a GPS como para nossos clientes em todo o mundo, que colocam a proteção das contas de seus titulares de cartão em primeiro lugar."

Schultz acrescentou: "Esta parceria com a Featurespace é a primeira de muitos aprimoramentos em nossos recursos de pagamentos de emissores que a GPS irá anunciar nos próximos meses. Nosso compromisso com nossos clientes é oferecer uma gama abrangente de serviços de pagamentos com liderança no setor de modo seguro e confiável para permitir que cumpram seus objetivos de negócios."

O ARIC Risk Hub da Featurespace é uma ferramenta de prevenção de fraudes em tempo real líder do setor, escolhida por muitas das principais empresas de cartões e pagamentos do mundo para permitir que se protejam com sucesso contra os desafios de fraudes em evolução e impulsionem taxas de aprovação mais altas, ao minimizar alertas de falsos positivos. Com uso de uma combinação de aprendizagem automática e inteligência artificial (IA), o ARIC Risk Hub aprende e se adapta às transações históricas de cada titular de cartão para gerar pontuações de riscos, alertas e ações em transações potencialmente fraudulentas.

"Nossa tecnologia e os resultados que nossos clientes obtêm são reconhecidos como líderes do setor por aqueles comprometidos em combater fraudes e crimes financeiros", disse Martina King, diretora executiva da Featurespace. "Através desta parceria, a GPS será capaz de fornecer um nível aprimorado da experiência do cliente e maiores garantias de segurança, permitindo que seus clientes visem a continuidade da inovação e do crescimento."

- Fim -

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.