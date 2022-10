Global Processing Services et Featurespace annoncent un nouveau partenariat pour mettre sur le marché une puissante plateforme de détection de la fraude pour le paiements des émetteurs

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Global Processing Services (« GPS »), une plateforme technologique leader de paiements internationaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associait à Featurespace, le premier fournisseur mondial d'analyse comportementale adaptative pour la détection de la fraude et la gestion du risque, afin de créer une solution leader sur le marché de réduction des fraudes pour le traitement des émetteurs.

GPS intégrera la solution leader du secteur, ARIC™ Risk Hub de Featurespace, à sa gamme de services de gestion de la fraude et du risque à l'échelle mondiale. ARIC Risk Hub renforcera ainsi encore la technologie de GPS en matière de fraude, améliorant de plus de 70 % les taux de détection des fraudes, réduisant les faux positifs de 80 % et traitant les activités frauduleuses en temps réel.

GPS Fraud Advantage, optimisé par Featurespace, sera amélioré grâce à l'élargissement de l'équipe de GPS en matière de prévention de la fraude, qui permettra à ses clients de surveiller, d'agir et de gérer entièrement les alertes de fraude tout au long du processus de paiement. GPS Fraud Advantage, optimisé par Featurespace, devrait être disponible d'ici la mi-2023, la phase 1 du déploiement commençant en début d'année.

« La sophistication et l'envergure de la fraude sur les paiements continuent d'évoluer à un rythme rapide, ce qui en fait l'un des risques les plus importants pour le secteur des paiements aujourd'hui », a déclaré Kevin Schultz, CEO de GPS. « La réduction de la fraude aux paiements est une priorité stratégique tant pour GPS que pour nos clients dans le monde entier, qui font passer la protection des comptes de leurs titulaires de cartes en premier ».

M. Schultz a ajouté : « Ce partenariat avec Featurespace marque la première des nombreuses améliorations apportées à nos capacités de paiement des émetteurs que GPS annoncera dans les mois à venir. Notre engagement envers nos clients consiste à fournir une gamme complète de services de paiement à la pointe du secteur, de manière sécurisée et fiable, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs commerciaux ».

ARIC Risk Hub de Featurespace est un outil leader de prévention de la fraude en temps réel, choisi par de nombreuses entreprises de cartes et de paiements parmi les plus grandes mondiales, qui leur permet de se prémunir contre les problèmes de fraude en constante évolution et d'obtenir des taux d'approbation plus élevés, tout en minimisant les faux positifs. Grâce à une combinaison d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA), ARIC Risk Hub apprend et s'adapte à partir de l'historique des transactions de chaque titulaire de carte pour générer des scores de risque, des alertes et des actions sur les transactions potentiellement frauduleuses.

« Tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la fraude et la criminalité financière reconnaissent que notre technologie et les résultats obtenus par nos clients sont à la pointe du secteur », a déclaré Martina King, CEO de Featurespace. « Grâce à ce partenariat, GPS sera en mesure de fournir un meilleur niveau d'expérience client et des garanties de sécurité renforcées, ce qui permettra à ses clients de se concentrer sur une innovation et une croissance constantes ».

