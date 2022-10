One IBC implementa SAP S/4HANA per ottimizzare le attività operative e migliorare la produttività

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, leader di mercato nella fornitura di servizi corporate a livello mondiale, ha ufficialmente concluso un accordo con SAP per l'implementazione di SAP S/4 HANA Cloud, una soluzione completa di SAP, il più grande provider di soluzioni ERP al mondo.

Le Hung Anh (noto a livello professionale come Jimmy Lee) - CEO di One IBC Group - ha descritto questo progetto come una preparazione a lungo termine per i suoi prossimi traguardi. SAP S/4HANA Cloud supporta le imprese nel ridurre al minimo le ridondanze e gli sprechi di risorse, migliorando così le performance interne e la customer experience.

One IBC Group completerà la sua trasformazione digitale e ottimizzerà il suo sistema operativo con l'aiuto della piattaforma SAP S/4HANA. L'obiettivo è quello di migliorare l'intero funzionamento aziendale per offrire standard di servizio di altissimo livello. Grazie a questa collaborazione, One IBC garantirà la sua posizione fondamentale di Corporate Service Provider, oltre a creare una base migliore per i suoi ulteriori servizi estesi di consulenza aziendale.

La soluzione ERP di SAP integra diverse operazioni aziendali in tempo reale, garantendo una gestione più flessibile ed efficace all'azienda. Con l'implementazione di sistemi hardware, database, procedure di elaborazione dei dati in tempo reale e piattaforme applicative in-memory (stampa), le funzioni operative e i dati di One IBC saranno integrati con best practice collaudate nel tempo e analisi approfondite.

In conformità al contratto, SAP sceglie e raccomanda a One IBC le soluzioni digitali adeguate per gestire le operazioni specifiche dell'azienda come provider di servizi corporate. Il processo di implementazione sarà realizzato con la partecipazione di ATS Vietnam. Il suo ruolo prevede la collaborazione con tutti i dipartimenti di One IBC, l'apprendimento e la comprensione della natura dell'attività di One IBC, e la successiva integrazione di SAP S/4 HANA nel sistema aziendale. Con i seguenti moduli: Human Resource Management, Sales Management, Performance Management, Project Management, Purchasing Management, and Financial Management, il progetto sarà concepito, eseguito, rivisto e gestito in un periodo di 12 mesi.

A partire da questo punto, i dati e le funzioni operative di One IBC possono essere archiviati in un database centralizzato, utilizzando una piattaforma digitale unificata. Per tale motivo, la governance aziendale può essere più attiva per tutte le filiali quando i segmenti si collegano l'uno all'altro senza soluzione di continuità. Grazie a questa migliore connessione, nel prossimo futuro, l'ambiente completo per gli investimenti internazionali e i settori correlati, come la residenza globale e i viaggi in tutto il mondo, potranno essere tutti forniti dall'ecosistema di One IBC.

"La missione principale di questo accordo di cooperazione per la trasformazione digitale è ridurre al minimo le ridondanze e gli sprechi di tempo e aumentare le prestazioni individuali e l'efficienza operativa dell'azienda". Jimmy Lee - CEO di One IBC Group.

Passare alla trasformazione interamente digitale con SAP S/4 HANA non è solo una grande sfida, ma anche un'enorme opportunità per una ristrutturazione completa e un ulteriore sviluppo. In passato, molte organizzazioni e aziende giganti avevano scelto S/4 HANA per ottenere soluzioni pratiche, come Toyota, Lenovo Group Ltd, TSI incorporated.

Jimmy Lee ritiene che sia più che mai fondamentale mettere in pratica la strategia di trasformazione digitale per modernizzare la gestione di One IBC. Di conseguenza, l'azienda aumenterà e rafforzerà i vantaggi rispetto ai competitor dello stesso mercato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.