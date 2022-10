One IBC implementeert SAP S/4HANA om bedrijfsvoering en productiviteit te optimaliseren

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, marktleider op het gebied van de wereldwijde zakelijke dienstverlening, heeft met SAP, 's werelds grootste aanbieder van ERP-oplossingen, een overeenkomst gesloten over de implementatie van het alomvattende SAP S/4HANA Cloud-pakket.

Le Hung Anh (in zakelijke kringen bekend als Jimmy Lee), CEO van One IBC Group, gaf aan dat dit project in het kader stond van zijn langdurige voorbereiding op toekomstige prestaties. SAP S/4HANA Cloud helpt ondernemingen overbodige activiteiten en verspilling van middelen te minimaliseren, met betere interne prestaties en ervaringen van klanten tot gevolg.

One IBC Group zal met behulp van het SAP S/4HANA-platform haar digitale transformatie voltooien en haar bedrijfssysteem stroomlijnen. Het doel hiervan is de hele bedrijfsvoering te verbeteren en daarbij de meest hoogstaande normen voor dienstverlening te hanteren. Door deze samenwerking zal One IBC haar sleutelpositie als zakelijke dienstverlener veiligstellen en een beter fundament voor haar uitgebreide diensten op het vlak van bedrijfsadvisering leggen.

De ERP-oplossing van SAP integreert diverse bedrijfsactiviteiten in realtime en maakt een meer flexibel en doeltreffend beheer mogelijk. Met de implementatie van hardwaresystemen, databanken, procedures voor realtimegegevensverwerking en platforms voor in-memory (print)toepassingen worden de bedrijfsfuncties en gegevens met beproefde beste praktijken en grondige analyses geïntegreerd.

Conform de overeenkomst kiest SAP passende digitale oplossingen voor One IBC en beveelt deze aan, met als doel de specifieke activiteiten van de onderneming als zakelijke dienstverlener te beheren. De implementatie wordt samen met ATS Vietnam uitgevoerd. ATS Vietnam gaat met alle afdelingen van One IBC samenwerken om te begrijpen wat voor onderneming One IBC is, waarna SAP S/4HANA in het bedrijfssysteem zal worden geïntegreerd. Het project kent de volgende modules: personeelsbeheer, verkoopbeheer, prestatiebeheer, projectbeheer, inkoopbeheer en financieel beheer. Het zal binnen twaalf maanden worden ontworpen, uitgevoerd, geëvalueerd en in bedrijf gesteld.

Vervolgens kunnen de gegevens en bedrijfsfuncties van One IBC via één digitaal platform in een centrale databank worden opgeslagen. Wanneer verschillende segmenten dan naadloos aan elkaar gekoppeld zijn, kan het ondernemingsbestuur adequater op alle dochtermaatschappijen worden toegepast. Dankzij deze betere koppeling kan in de nabije toekomst het ecosysteem van One IBC de complete omgeving voor internationale beleggingen en verwante gebieden als mondiaal wonen en reizen bieden.

"De belangrijkste taak die uit deze samenwerkingsovereenkomst voor digitale transformatie voortvloeit, is overbodige activiteiten en verspilling van tijd te minimaliseren en de individuele prestaties en operationele efficiëntie van de onderneming te vergroten." — Jimmy Lee - CEO van One IBC Group.

Met SAP S/4HANA een volledig digitale transformatie bewerkstelligen is niet alleen een grote uitdaging maar ook een enorme kans om een complete herstructurering en verdere ontwikkeling tot stand te brengen. Eerder al hadden giganten als Toyota, Lenovo Group Ltd en TSI incorporated voor S/4HANA gekozen.

Volgens Jimmy Lee is het belangrijker dan ooit om met de strategie voor digitale transformatie het beheer van One IBC te moderniseren. Op die manier zal de onderneming de voordelen die zij ten opzichte van haar concurrenten op dezelfde markt heeft, vergroten en versterken.

