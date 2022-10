One IBC déploie SAP S/4HANA pour optimiser son fonctionnement et améliorer sa productivité

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--One IBC Group, leader du marché des services aux entreprises dans le monde entier, a officiellement conclu un accord avec SAP pour la mise en œuvre de SAP S/4 HANA Cloud — une solution complète de SAP — le plus grand fournisseur de solutions ERP au monde.

Le Hung Anh (connu professionnellement sous le nom de Jimmy Lee) — Président-directeur général de One IBC Group — a décrit ce projet comme étant la préparation à long terme de ses prochaines réalisations. SAP S/4HANA Cloud permet aux entreprises de minimiser la redondance et le gaspillage des ressources, et donc d’améliorer les performances internes et l’expérience client.

One IBC Group complétera sa transformation numérique et rationalisera son système d’exploitation à l’aide de la plateforme SAP S/4HANA. L’objectif est de perfectionner le fonctionnement complet de la société afin d’offrir des normes de service de premier ordre. Grâce à cette collaboration, One IBC consolidera sa position centrale de prestataire de services aux entreprises et s’appuiera sur de meilleures bases pour étendre ses services de conseil aux entreprises.

La solution ERP de SAP assure l’intégration des différentes opérations de l’entreprise en temps réel, ce qui lui permet une gestion plus souple et plus efficace. Grâce à la mise en œuvre de systèmes matériels, de bases de données, de procédures de traitement des données en temps réel et de plateformes d’application en mémoire (impression), les fonctions et les données d’exploitation de One IBC seront intégrées aux meilleures pratiques éprouvées et des analyses approfondies.

Conformément au contrat, SAP choisit et recommande à One IBC des solutions numériques appropriées pour gérer les opérations spécifiques de l’entreprise en tant que prestataire de services aux entreprises. Le processus mis en œuvre sera réalisé avec la participation d’ATS Vietnam. Sa mission consiste à opérer avec tous les départements de One IBC, à apprendre et à comprendre la nature des activités de One IBC, puis à intégrer la solution SAP S/4 HANA au système de l’entreprise. Avec les modules suivants : Gestion des ressources humaines, Gestion des ventes, Gestion des performances, Gestion des projets, Gestion des achats et Gestion financière, le projet sera conçu, exécuté, révisé et exploité sur une période de 12 mois.

Dès lors, les données et la fonction d’exploitation de One IBC peuvent être stockées dans une base de données centralisée en employant une plateforme numérique unifiée. La gouvernance de l’entreprise peut ainsi être plus active pour toutes les filiales lorsque les segments sont reliés les uns aux autres de manière transparente. Cette connexion améliorée permettra, dans un avenir proche, de fournir un environnement complet pour les investissements internationaux et les domaines connexes, tels que les séjours et les voyages dans le monde entier, grâce à l’écosystème de One IBC.

« Le cœur de la mission de cet accord de coopération en matière de transformation numérique consiste à minimiser les redondances et les pertes de temps et à augmenter les performances individuelles ainsi que l’efficacité opérationnelle de l’entreprise. » — Jimmy Lee – Président-directeur général de One IBC Group.

Le passage à une transformation entièrement numérique grâce à la solution SAP S/4 HANA ne représente pas seulement un grand défi, mais aussi une opportunité majeure pour une restructuration complète et un développement ultérieur. Dans le passé, de nombreuses organisations et géants sectoriels avaient déjà opté pour S/4 HANA pour obtenir des solutions pratiques, comme Toyota, Lenovo Group Ltd, TSI incorporated.

Jimmy Lee est convaincu qu’il est plus que jamais crucial de mettre en pratique la stratégie de transformation numérique afin de moderniser la gestion de One IBC. En conséquence, l’entreprise augmentera et consolidera ses avantages par rapport aux concurrents du même marché.

