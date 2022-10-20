AWS將在泰國推出一個基礎架構區域

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Amazon公司(NASDAQ: AMZN)旗下的Amazon Web Services (AWS)今天宣布計畫在泰國開設一個基礎架構區域。新的AWS亞太（曼谷）區域將由三個可用區組成。AWS目前在27個地理區域擁有87個可用區。在全球，AWS已經宣布計畫在澳洲、加拿大、印度、以色列、紐西蘭、西班牙、瑞士和泰國的另外八個AWS區域新增24個可用區。即將在泰國設立的AWS區域將使開發者、新創企業、企業以及政府、教育和非營利組織能夠在泰國的AWS資料中心執行其應用程式並為終端使用者提供服務，確保希望將資料保留在泰國的客戶能夠享受這項服務。此外，作為對該區域承諾的一部分，AWS計畫在15年內在泰國投資超過50億美元（1900億泰銖）。如需瞭解有關AWS全球基礎架構的更多資訊，請造訪aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

AWS基礎架構服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示：「我們致力於透過本地基礎架構投資和快速創新來支援泰國的數位化轉型，幫助泰國客戶充份發揮雲端的全部潛力，以轉變企業和機構為其利害關係人服務的方式。AWS亞太（曼谷）區域將使組織能夠使用人工智慧和機器學習、資料分析和物聯網等AWS技術進行建置。透過這些新工具，AWS使政府能夠更好地與公民接觸，使企業能夠為其下一階段的成長進行創新，並使企業家能夠建立業務並在全球參與競爭。」

泰國副總理兼能源部長Supattanapong Punmeechaow先生閣下表示：「AWS在泰國建設資料中心的計畫是一個重要的里程碑，它將為更多的組織帶來先進的雲端運算服務，並幫助我們實現我們的「泰國4.0」願景，建立數位化、價值型經濟。泰國皇家政府很高興與全球領先的雲端服務提供者AWS合作，為泰國帶來安全、靈活的世界級雲端基礎架構。AWS的投資將提高泰國的競爭力，創造巨大的長期經濟效益，並幫助建立一支高技能的勞動力團隊。」

泰國數位經濟與社會部(MDES)部長Chaiwut Thanakamanusorn先生閣下表示：「泰國的AWS區域將幫助企業和政府機構提供更好的數位服務，使我們國家的公民在未來幾十年受惠。MDES和AWS一直在保持合作，對傳統基礎架構進行現代化改造和改善營運來支援政府的數位化轉型。AWS的投資將使泰國向數位化未來邁近一步。」

泰國投資促進委員會秘書長Narit Therdsteerasukdi先生表示：「雲端服務是數位經濟的重要驅動力之一。我們歡迎AWS在泰國建立區域的計畫，這將有助於提升我們作為亞洲創新中心和投資首選目的地的地位。AWS亞太（曼谷）區域將有助於提升泰國的全球競爭力，並推動國內所有產業的創新和經濟生產力。」

AWS區域由若干可用區組成，這些可用區將基礎架構放置在獨立且不同的地點，各地點之間有足夠的距離來大幅降低單一事件影響客戶業務連續性的風險，而且地點之間的距離也足夠近，能夠為使用多個可用區的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區都有獨立的電源、冷卻和實體安全裝置，並透過備援、超低延遲網路進行連接。注重高可用性的AWS客戶可以將其應用程式設計為在多個可用區和多個區域中執行，以實現更高的容錯能力。

新的AWS亞太（曼谷）區域將使有資料駐留偏好或要求的客戶能夠在泰國安全地儲存資料，同時在全泰國提供更低的延遲。從創業公司到企業，再到政府組織和非營利組織，客戶將能夠使用來自世界領先雲端服務公司的先進技術來推動創新。AWS提供深度和廣度首屈一指的服務組合，包括分析、運算、資料庫、物聯網(IoT)、機器學習、行動服務、儲存和其他雲端技術。

在全世界190多個國家中，有數百萬活躍客戶在使用AWS，其中包括泰國的組織。選擇AWS來執行工作負載以加速創新、提高敏捷性並推動成本節約的泰國組織包括2C2P、CP All Plc.、泰國數位經濟促進局、Energy Response Co. Ltd. (ENRES)、Papyrus Studio、PTT Global Public Company Limited、PTT Oil and Retail Business Public Company Limited、Siam Cement Group、Sukhothai Thammathirat Open University、泰國證券交易所和其他機構。如需瞭解有關重點介紹以上泰國組織使用AWS服務實現業務轉型的使用案例，請造訪press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

泰國合作夥伴是AWS合作夥伴網路(APN)的一部分，該網路包括世界各地的10萬多家獨立軟體廠商(ISV)和系統整合商(SI)。AWS合作夥伴在AWS上建置創新型解決方案和服務，而APN則向客戶提供業務、技術、行銷和產品上市支援。AWS系統整合商、諮詢合作夥伴和獨立軟體廠商幫助企業和公共領域客戶移轉到AWS，部署關鍵任務型應用程式，並為客戶的環境提供全方位的監控、自動化和管理服務。AWS泰國合作夥伴包括DailiTech、G-Able Public Company Limited、National Telecom Public Company Limited、NTT (Thailand) Ltd.和True IDC等公司。包括2C2P和Amity在內的AWS泰國獨立軟體廠商已經在使用AWS向全球客戶提供其軟體，並計畫在AWS亞太（曼谷）區域推出後透過該區域為泰國客戶提供服務。如需查看APN成員的完整名單，請造訪aws.amazon.com/partners，如需瞭解DailiTech、National Telecom和NTT (Thailand) Ltd的使用案例，請造訪：press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

AWS在泰國的投資

即將推出的AWS亞太（曼谷）區域是AWS在泰國的最新投資，旨在為客戶提供先進和安全的雲端技術。自2020年以來，AWS在曼谷推出了10個Amazon CloudFront邊緣網站。Amazon CloudFront是一個高度安全和可程式化的內容傳遞網路(CDN)，以低延遲和高傳送速率加速向全球使用者提供資料、視訊、應用程式和API。2020年，AWS在泰國推出了AWS Outposts。AWS Outposts是一系列全代管解決方案，可向幾乎任何內部或邊緣網站提供AWS基礎架構和服務，以實現真正一致的混合體驗。

AWS計畫透過在曼谷推出即將推出的AWS Local Zone來深化其在泰國的投資。AWS Local Zone是一種AWS基礎架構部署，它將運算、儲存、資料庫和其他選定的服務放置在更靠近大量人口、工業和IT中心的地點，使客戶能夠向終端使用者提供需要個位數毫秒延遲的應用程式。

為了支援泰國雲端技術採用率的成長，AWS繼續透過AWS re/Start、AWS Academy和AWS Educate等專案對那些提升泰國本地開發者、學生和下一代IT領導者技能的計畫進行投資。這些AWS教育計畫幫助各種背景和經歷的學習者為從事雲端運算職業做好準備。AWS教育計畫包含從大學課程到全日制訓練計畫和自定進度的學習內容，提供技能訓練，可以幫助個人開始或推動其雲端職業生涯。曼谷、清萊和巴吞他尼的八所泰國高等教育機構已將AWS Academy課程融入到其教學課程。AWS還直接與Siam Cement Group等組織合作，幫助培養必要的雲端技能並進行員工訓練。AWS計畫與泰國數位經濟與社會部合作制定一項技能計畫，並提供支援，對1,200多名員工進行雲端技術訓練，提供隨選的數位課程並協助推展訓練活動，以便政府員工能夠掌握必要的技能，大規模實作雲端技術，做出更好的資料驅動型業務決策，並透過新服務創新推動改善公民成果。

為了繼續培養泰國的創業精神，AWS通過AWS Activate計畫為早期創業公司提供支援。該計畫的參與者免費獲得AWS專家的指導和一對一交流、技術支援和企業導師訓練，並有機會獲得高達10萬美元的AWS服務積分。AWS還與創投界、新創企業加速器和孵化器合作，幫助新創企業在雲端中成長。在泰國，這包括AIS The Startup和Stormbreaker等加速器組織，旨在支援其投資組合公司的快速成長。

2021年，AWS將其Startup Ramp計畫擴展到東協。該計畫致力於支援早期創業企業家建置、推出和發展醫療、數位政府、智慧城市、農業和空間技術領域的解決方案。AWS Startup Ramp透過提供技術設計和架構審查、指導、信貸以及對上市計畫的支援，努力為希望在公共部門產生影響的企業家消除障礙，幫助其滿足複雜的法規和安全要求。如果新創企業處於最早期階段，致力於尋找產品與市場的契合點並滿足其第一個客戶，則可以申請成為Startup Ramp創新者，而擁有付費客戶、專注於成長和規模的新創企業可以申請成為Startup Ramp成員以享受計畫福利。

自2017年以來，AWS教育技術新創企業加速器AWS EdStart已經幫助企業家建立了新一代的線上學習、分析和校園管理解決方案。泰國的AWS EdStart成員包括Gantik、OpenDurian和Vonder。透過使用AWS EdStart，這些成員建立了創新的解決方案，幫助學生在教育旅程中做出明智的決定，為全泰國的中小學提供體驗式學習機會，並實現了學生和企業家之間的虛擬指導。

對永續性的承諾

作為兌現《氣候宣言》承諾的一部分，Amazon致力於成為一個更永續的企業，並在2040年之前（即比《巴黎協定》提前10年）實現營運層面的淨零碳排放。Amazon參與建立了《氣候宣言》，並在2019年成為第一個簽署方。作為《氣候宣言》承諾的一部分，Amazon正著手在2025年前利用100%的可再生能源驅動其業務，比原定的2030年目標提前五年。Amazon是世界上規模居首的可再生能源採購企業。截至2021年底，Amazon業務範圍內的可再生能源利用率達到85%。如需瞭解有關其實現方法的更多資訊，請參見Amazon的公共方法學。組織機構如果將計算工作負載轉移到AWS Cloud，可受惠於Amazon永續發展工作的實際效應，從而減少自身碳足跡。

關於Amazon Web Services

15年多以來，Amazon Web Services (AWS)一直是世界上最全面、最廣泛採用的雲端解決方案。AWS一直在不斷擴展其服務，旨在為幾乎所有的雲端工作負載提供支援。AWS當前透過27個地理區域內的87個可用區，為運算、儲存、資料庫、網路、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、手機、保全、混合、虛擬和擴增實境（VR和AR）、媒體以及應用程式開發、部署和管理提供超過200項功能齊全的服務，並已宣布計畫在澳洲、加拿大、印度、以色列、紐西蘭、西班牙、瑞士和泰國增加24個可用區和8個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括成長最快的新創企業、規模最大的企業和領先的政府機構，信賴AWS為他們的基礎架構助力，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如需瞭解關於AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於Amazon

Amazon遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。Amazon力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、Amazon物流、AWS、Kindle自出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、 Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

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