AWS将在泰国推出一个基础设施区域

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊公司(NASDAQ: AMZN)旗下的亚马逊网络服务公司(AWS)今天宣布计划在泰国开设一个基础设施区域。新的AWS亚太（曼谷）区域将由三个可用区组成。AWS目前在27个地理区域拥有87个可用区。在全球范围内，AWS已经宣布计划在澳大利亚、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和泰国的另外八个AWS区域新增24个可用区。即将在泰国设立的AWS区域将使开发者、初创企业、企业以及政府、教育和非营利组织能够在泰国的AWS数据中心运行其应用并为终端用户提供服务，确保希望将数据保留在泰国的客户能够享受这一服务。此外，作为对该区域承诺的一部分，AWS计划在15年内在泰国投资超过50亿美元（1900亿泰铢）。如需了解有关AWS全球基础设施的更多信息，请访问aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

AWS基础设施服务副总裁Prasad Kalyanaraman表示：“我们致力于通过本地基础设施投资和快速创新来支持泰国的数字化转型，帮助泰国客户释放云的全部潜力，以转变企业和机构为其利益相关者服务的方式。AWS亚太（曼谷）区域将使组织能够使用人工智能和机器学习、数据分析和物联网等AWS技术进行构建。借助这些新工具，AWS使政府能够更好地与公民接触，使企业能够为其下一阶段的增长进行创新，并使企业家能够建立业务并在全球范围内参与竞争。”

泰国副总理兼能源部长Supattanapong Punmeechaow先生阁下表示：“AWS在泰国建设数据中心的计划是一个重要的里程碑，它将为更多的组织带来先进的云计算服务，并帮助我们实现我们的“泰国4.0”愿景，创建数字化、基于价值的经济。泰国皇家政府很高兴与全球领先的云服务提供商AWS合作，为泰国带来安全、灵活的世界级云基础设施。AWS的投资将提高泰国的竞争力，创造巨大的长期经济效益，并帮助建立一支高技能的劳动力队伍。”

泰国数字经济与社会部(MDES)部长Chaiwut Thanakamanusorn先生阁下表示：“泰国的AWS区域将帮助企业和政府机构提供更好的数字服务，使我们国家的公民在未来几十年受益。MDES和AWS一直在保持合作，对传统基础设施进行现代化改造和改善运营来支持政府的数字化转型。AWS的投资将使泰国向数字化未来迈近一步。”

泰国投资促进委员会秘书长Narit Therdsteerasukdi先生表示：“云服务是数字经济的重要驱动力之一。我们欢迎AWS在泰国建立区域的计划，这将有助于提升我们作为亚洲创新中心和投资首选目的地的地位。AWS亚太（曼谷）区域将有助于提升泰国的全球竞争力，并推动国内所有行业的创新和经济生产力。”

AWS区域由若干可用区组成，这些可用区将基础设施放置在独立且不同的地点，各地点之间有足够的距离来大幅降低单一事件影响客户业务连续性的风险，而且地点之间的距离也足够近，能够为使用多个可用区的高可用性应用提供低延迟。每个可用区都有独立的电源、冷却和物理安全装置，并通过冗余、超低延迟网络进行连接。注重高可用性的AWS客户可以将其应用设计为在多个可用区和多个区域中运行，以实现更高的容错能力。

新的AWS亚太（曼谷）区域将使有数据驻留偏好或要求的客户能够在泰国安全地存储数据，同时在全泰国范围内提供更低的延迟。从创业公司到企业，再到政府组织和非营利组织，客户将能够使用来自世界领先云服务公司的先进技术来推动创新。AWS提供深度和广度首屈一指的服务组合，包括分析、计算、数据库、物联网(IoT)、机器学习、移动服务、存储和其他云技术。

在全世界190多个国家中，有数百万活跃客户在使用AWS，其中包括泰国的组织。选择AWS来运行工作负载以加速创新、提高敏捷性并推动成本节约的泰国组织包括2C2P、CP All Plc.、泰国数字经济促进局、Energy Response Co. Ltd. (ENRES)、Papyrus Studio、PTT Global Public Company Limited、PTT Oil and Retail Business Public Company Limited、Siam Cement Group、Sukhothai Thammathirat Open University、泰国证券交易所和其他机构。如需了解有关重点介绍以上泰国组织使用AWS服务实现业务转型的用例，请访问press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

泰国合作伙伴是AWS合作伙伴网络(APN)的一部分，该网络包括世界各地的10万多家独立软件供应商(ISV)和系统集成商(SI)。AWS合作伙伴在AWS上构建创新型解决方案和服务，而APN则向客户提供业务、技术、营销和产品上市支持。AWS系统集成商、咨询合作伙伴和独立软件供应商帮助企业和公共领域客户迁移到AWS，部署关键任务型应用程序，并为客户的环境提供全方位的监控、自动化和管理服务。AWS泰国合作伙伴包括DailiTech、G-Able Public Company Limited、National Telecom Public Company Limited、NTT (Thailand) Ltd.和True IDC等公司。包括2C2P和Amity在内的AWS泰国独立软件供应商已经在使用AWS向全球客户提供其软件，并计划在AWS亚太（曼谷）区域推出后通过该区域为泰国客户提供服务。如需查看APN成员的完整名单，请访问aws.amazon.com/partners，如需了解DailiTech、National Telecom和NTT (Thailand) Ltd的用例，请访问：press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

AWS在泰国的投资

即将推出的AWS亚太（曼谷）区域是AWS在泰国的最新投资，旨在为客户提供先进和安全的云技术。自2020年以来，AWS在曼谷推出了10个Amazon CloudFront边缘站点。Amazon CloudFront是一个高度安全和可编程的内容交付网络(CDN)，以低延迟和高传输速度加速向全球用户交付数据、视频、应用程序和API。2020年，AWS在泰国推出了AWS Outposts。AWS Outposts是一系列全托管解决方案，可向几乎任何内部或边缘站点提供AWS基础架构和服务，以实现真正一致的混合体验。

AWS计划通过在曼谷推出即将推出的AWS本地区来深化其在泰国的投资。AWS本地区是一种AWS基础设施部署，它将计算、存储、数据库和其他选定的服务放置在更靠近大量人口、工业和IT中心的地点，使客户能够向终端用户交付需要个位数毫秒延迟的应用。

为了支持泰国云技术采用率的增长，AWS继续通过AWS re/Start、AWS Academy和AWS Educate等项目对那些提升泰国本地开发者、学生和下一代IT领导者技能的计划进行投资。这些AWS教育计划帮助各种背景和经历的学习者为从事云计算职业做好准备。AWS教育计划包含从大学课程到全日制培训计划和自定进度的学习内容，提供技能培训，可以帮助个人开始或推进其云职业生涯。曼谷、清莱和巴吞他尼的八所泰国高等教育机构已将AWS Academy课程融入到其教学课程。AWS还直接与Siam Cement Group等组织合作，帮助培养必要的云技能并进行员工培训。AWS计划与泰国数字经济与社会部合作制定一项技能计划，并提供支持，对1,200多名员工进行云技术培训，提供按需的数字课程并协助开展培训活动，以便政府员工能够掌握必要的技能，大规模实施云技术，做出更好的数据驱动的业务决策，并通过新服务创新推动改善公民成果。

为了继续培养泰国的创业精神，AWS通过AWS Activate计划为早期创业公司提供支持。该计划的参与者免费获得AWS专家的指导和一对一交流、技术支持和企业导师培训，并有机会获得高达10万美元的AWS服务积分。AWS还与风险投资界、初创企业加速器和孵化器合作，帮助初创企业在云中成长。在泰国，这包括AIS The Startup和Stormbreaker等加速器组织，旨在支持其投资组合公司的快速增长。

2021年，AWS将其Startup Ramp计划扩展到东盟。该计划致力于支持早期创业企业家构建、推出和发展医疗、数字政府、智慧城市、农业和空间技术领域的解决方案。AWS Startup Ramp通过提供技术设计和架构审查、指导、信贷以及对上市计划的支持，努力为希望在公共部门产生影响的企业家消除障碍，帮助其满足复杂的监管和安全要求。如果初创企业处于最早期阶段，致力于寻找产品与市场的契合点并满足其第一个客户，则可以申请成为Startup Ramp创新者，而拥有付费客户、专注于增长和规模的初创企业可以申请成为Startup Ramp成员以享受计划福利。

自2017年以来，AWS教育技术初创企业加速器AWS EdStart已经帮助企业家建立了新一代的在线学习、分析和校园管理解决方案。泰国的AWS EdStart成员包括Gantik、OpenDurian和Vonder。通过使用AWS EdStart，这些成员建立了创新的解决方案，帮助学生在教育旅程中做出明智的决定，为全泰国的中小学提供体验式学习机会，并实现了学生和企业家之间的虚拟指导。

对可持续性的承诺

作为兑现《气候宣言》承诺的一部分，亚马逊致力于成为一个更可持续的企业，并在2040年之前（即比《巴黎协定》提前10年）实现运营层面的净零碳排放。亚马逊参与创建了《气候宣言》，并在2019年成为第一个签署方。作为《气候宣言》承诺的一部分，亚马逊正着手在2025年前利用100%的可再生能源驱动其业务，比原定的2030年目标提前五年。亚马逊是世界上规模居首的可再生能源采购企业。截至2021年底，亚马逊业务范围内的可再生能源利用率达到85%。如需了解有关其实现方法的更多信息，请参见亚马逊的公共方法学。组织机构如果将计算工作负载转移到AWS云，可受益于亚马逊可持续发展工作的实际效应，从而减少自身碳足迹。

关于亚马逊网络服务

15年多以来，亚马逊网络服务(AWS)一直是世界上最全面、最广泛采用的云解决方案。AWS一直在不断扩展其服务，旨在为几乎所有的云工作负载提供支持。AWS当前通过27个地理区域内的87个可用区，为计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习和人工智能(AI)、物联网(IoT)、手机、安保、混合、虚拟和增强现实（VR和AR）、媒体以及应用程序开发、部署和管理提供超过200项功能齐全的服务，并已宣布计划在澳大利亚、加拿大、印度、以色列、新西兰、西班牙、瑞士和泰国增加24个可用区和8个AWS区域。数以百万计的客户，包括增长最快的初创企业、规模最大的企业和领先的政府机构，信赖AWS为他们的基础设施助力，帮助他们提高敏捷性、降低成本。如需了解关于AWS的更多信息，请访问aws.amazon.com。

关于亚马逊

亚马逊遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。 公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、 Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about并关注@AmazonNews。

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