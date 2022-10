AWS vai lançar uma região de infraestrutura na Tailândia

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Amazon Web Services (AWS), uma empresa Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje planos para abrir uma região de infraestrutura na Tailândia A nova região da AWS Ásia Pacífico (Bangkok) consistirá em três zonas de disponibilidade (Availability Zones, Azs), adicionando às 87 zonas de disponibilidade existentes em 27 regiões geográficas. Globalmente, a AWS anunciou planos para mais 24 zonas de disponibilidade e oito outras regiões da AWS na Austrália, Canadá, Índia, Israel, Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Tailândia. A nova região da AWS na Tailândia permitirá que mais desenvolvedores, startups e empresas, além de organizações governamentais, de educação e sem fins lucrativos executem seus aplicativos e atendam usuários finais de data centers da AWS localizados na Tailândia, garantindo que clientes que desejem manter seus dados na Tailândia. Além disso, como parte do seu compromisso com a região, a AWS planeja um investimento estimado de mais de US$ 5 bilhões (190 bilhões de baht) na Tailândia ao longo de 15 anos. Para mais informações sobre a infraestrutura da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"Estamos comprometidos em apoiar a transformação digital da Tailândia através de nossos investimentos em infraestrutura local e ritmo acelerado de inovação, ajudando os clientes baseados na Tailândia a desvendar todo o potencial da nuvem para transformar a forma como as empresas e instituições atendem suas partes interessadas", disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. "A região da AWS na Ásia-Pacífico (Bangkok) permitirá que as organizações construam com tecnologias da AWS como inteligência artificial e aprendizagem de máquinas, análise de dados e Internet das Coisas". Com essas novas ferramentas, a AWS está capacitando os governos a se envolverem melhor com os cidadãos, as empresas a inovar para sua próxima fase de crescimento e os empreendedores a construir negócios e competir em escala global".

"O plano da AWS para construir centros de dados na Tailândia é um marco significativo que trará serviços avançados de computação em nuvem para mais organizações e nos ajudará a concretizar nossa ambição 4.0 na Tailândia de criar uma economia digitalizada baseada em valor", disse Sua Excelência o Sr. Supattanapong Punmeechaow, vice-primeiro-ministro da Tailândia e ministro da energia. "O governo real tailandês tem o prazer de colaborar com a AWS, o principal fornecedor mundial de serviços de nuvem, para trazer à Tailândia uma infraestrutura de nuvem segura e resiliente de classe mundial. O investimento da AWS fortalecerá a competitividade do país, gerará benefícios econômicos significativos a longo prazo e ajudará a construir uma força de trabalho altamente qualificada".

"Uma região AWS na Tailândia ajudará as empresas e agências governamentais a oferecer serviços digitais aprimorados que beneficiarão os cidadãos de nosso país nas próximas décadas", disse Sua Excelência o Sr. Chaiwut Thanakamanusorn, ministro do Ministério da Economia e Sociedade Digital da Tailândia (MDES). "A MDES e a AWS estão trabalhando em conjunto para apoiar a transformação digital do governo, modernizando a infraestrutura do legado e melhorando as operações. O investimento da AWS aproximará nossa nação do futuro digital da Tailândia".

"Os serviços em nuvem são um dos motores mais essenciais de uma economia digital. Damos as boas-vindas aos planos da AWS para construir uma região na Tailândia, que ajudará a avançar nossa posição como um centro de inovação na Ásia e um destino de topo para investimentos", disse o Sr. Narit Therdsteerasukdi, secretário geral do Conselho de Investimento da Tailândia. "A região Ásia-Pacífico (Bangkok) da AWS ajudará a incentivar a competitividade global do país, e ao mesmo tempo impulsionará a inovação e a produtividade econômica em todos os setores na Tailândia".

As regiões da AWS são formadas por zonas de disponibilidade, que colocam a infraestrutura em localidades geográficas separadas e diferentes, com distância suficiente para reduzir o risco de um único evento impactar a continuidade dos negócios dos clientes, e próximas o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que usam múltiplas zonas de disponibilidade. Cada zona de disponibilidade possui energia, resfriamento, e segurança física independentes e está conectada por redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem criar seus aplicativos para rodarem em múltiplas zonas de disponibilidade e entre múltiplas regiões para alcançar uma tolerância de falha ainda maior.

A nova região da AWS na Ásia Pacífico (Bangkok) permitirá que clientes locais com preferências ou requisitos de residência de dados armazenem com segurança dados na Tailândia, enquanto fornece latência ainda mais baixa no país. Clientes desde startups a empresas e organizações governamentais e sem fins lucrativos poderão utilizar tecnologias avançadas da nuvem líder mundial para impulsionar a inovação. A AWS oferece o mais amplo e profundo portfólio de serviços incluindo análises, computação, banco de dados, internet das coisas (Internet of Things, IoT), aprendizado de máquina, serviços móveis, armazenamento e outras tecnologias de nuvem.

As organizações na Tailândia estão entre os milhões de clientes ativos que usam a AWS em mais de 190 países em todo o mundo. As organizações tailandesas que escolhem a AWS para executar suas cargas de trabalho para acelerar a inovação, aumentar a agilidade e impulsionar a economia de custos incluem a 2C2P, CP All Plc., Digital Economy Promotion Agency, Energy Response Co. Ltd. (ENRES), Papyrus Studio, PTT Global Public Company Limited, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, Siam Cement Group, Sukhothai Thammathirat Open University, The Stock Exchange of Thailand, e muito mais. Para casos de uso que destacam a forma como essas organizações tailandesas utilizam os serviços AWS para transformar seus negócios, acesse press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

Parceiros baseados na Tailândia fazem parte da AWS Partner Network (APN), que inclui mais de 100 mil fornecedores independentes de software (independent software vendors, ISVs) e integradores de sistemas (systems integrators, SIs) ao redor do mundo. Parceiros da AWS constroem soluções e serviços inovadores na AWS, e a APN fornece suporte empresarial, técnico, de marketing e de entrada no mercado aos clientes. SIs, parceiros consultores e ISVs da AWS ajudam clientes empresariais e do setor público a migrar para a AWS, implantar aplicativos de missão crítica e fornecer uma completa gama de serviços de monitoramento, automação e gerenciamento para ambientes dos clientes. Exemplos de parceiros da AWS Thai incluem a DailiTech, G-Able Public Company Limited, National Telecom Public Company Limited, NTT (Tailândia) Ltd., e True IDC. ISVs da AWS na Tailândia, incluindo 2C2P e Amity, já estão usando a AWS para distribuir seu software a clientes em todo o mundo e planejam servir seus clientes tailandeses da região Ásia-Pacífico (Bangkok) da AWS no lançamento. Para a lista completa dos membros da APN, acesse aws.amazon.com/partners, e para casos de uso da DailiTech, National Telecom, e TT (Thailand) Ltd, acesse: press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

Investimento da AWS na Tailândia

A próxima região Ásia-Pacífico (Bangkok) da AWS é a mais recente em investimentos contínuos da AWS na Tailândia para fornecer aos clientes tecnologias avançadas e seguras de nuvens. Desde 2020, a AWS lançou 10 locais de ponta na Amazon CloudFront em Bangkok. A Amazon CloudFront é uma rede de distribuição de conteúdo (content delivery network, CDN) altamente segura e programável que acelera a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs para usuários mundialmente, com baixa latência e altas velocidades de transferência. Em 2020, a AWS lançou a AWS Outposts na Tailândia. O AWS Outposts é uma família de soluções gerenciadas que oferece a infraestrutura AWS e serviços AWS para virtualmente qualquer instalação local para uma experiência híbrida verdadeiramente consistente.

A AWS planeja intensificar seus investimentos na Tailândia com o lançamento de uma próxima Zona Local da AWS em Bangkok. As Zonas Locais da AWS são um tipo de implantação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais próximos da grande população, do setor e centros de TI, permitindo que os clientes forneçam aplicativos que requerem latência de milissegundo de um dígito aos usuários finais.

Para apoiar o crescimento na adoção da nuvem em toda a Tailândia, a AWS continua a investir na qualificação de desenvolvedores locais, estudantes e na próxima geração de líderes de TI na Tailândia através de programas como o AWS re/Start, AWS Academy e AWS Educate. Estes programas de educação da AWS ajudam alunos de todos os perfis e experiências a se preparar para carreiras na nuvem. Desde cursos universitários a programas de treinamento em tempo integral e conteúdo de aprendizado de ritmo próprio, os programas de educação da AWS oferecem acesso a treinamento de habilidades que podem ajudar indivíduos a começar ou continuar uma carreira na nuvem. Oito instituições de ensino superior tailandesas em Bangkok, Chiang Rai e Pathum Thani incorporaram os cursos da AWS Academy em seus currículos. A AWS também trabalha diretamente com organizações como o Siam Cement Group para ajudar a desenvolver habilidades em nuvem e treinar funcionários. A AWS planeja colaborar com o Ministério da Economia Digital e Sociedade da Tailândia em um plano de qualificação e fornecer suporte para treinar mais de 1.200 funcionários com habilidades em nuvem, cursos digitais sob demanda e eventos de treinamento facilitados para que funcionários do governo possam desenvolver as habilidades necessárias para implementar tecnologias de nuvem em escala, tomar melhores decisões comerciais baseadas em dados e introduzir novos serviços para impulsionar melhores resultados para os cidadãos.

Para continuar promovendo o empreendedorismo na Tailândia, a AWS oferece suporte a startups e pequenas empresas através do programa AWS Activate. Esse programa fornece acesso a orientação e sessões individuais com especialistas da AWS, suporte técnico, mentoria de negócios e a oportunidade de acessar até US$ 100.000 em créditos de serviços AWS — tudo gratuitamente. A AWS também trabalha com a comunidade de capital de risco, aceleradoras de startups e incubadoras para ajudar startups a crescer na nuvem. Na Tailândia, isto inclui organizações aceleradoras como a AIS The Startup e Stormbreaker para apoiar o rápido crescimento de suas empresas do portfólio.

Em 2021, a AWS expandiu seu programa Startup Ramp para região da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Este programa dedica-se a apoiar os empreendedores de startups em estágio inicial, à medida que criam, lançam e desenvolvem soluções em saúde, governo digital, agricultura e tecnologia espacial. A AWS Startup Ramp trabalha para remover barreiras para empresários que querem causar impacto no setor público, fornecendo revisões técnicas de design e arquitetura, mentoria, créditos e suporte com planos de go-to-market para ajudar a navegar em exigências complexas de regulamentação e segurança. Startups em seus estágios iniciais trabalhando na busca de produtos adequados ao mercado e atendendo seus primeiros clientes podem se candidatar a Inovadores Startup Ramp, e aqueles com clientes pagantes focados em crescimento e escala podem se candidatar para se tornarem Membros Startup Ramp para ter acesso aos benefícios do programa.

Desde 2017, AWS EdStart, o acelerador de inicialização de tecnologia educacional da AWS, tem ajudado os empreendedores a construir a próxima geração de soluções de aprendizagem on-line, análise e gestão de campus. Os membros do AWS EdStart na Tailândia incluem Gantik, OpenDurian e Vonder. Usando AWS EdStart, esses membros construíram soluções inovadoras que ajudam os estudantes a tomar decisões informadas ao longo de sua jornada educacional, oferecem oportunidades de aprendizado experimental para escolas primárias e secundárias em todo o país, e possibilitam tutoria virtual entre estudantes e empreendedores.

Compromisso com a Sustentabilidade

A Amazon está comprometida em se tornar um negócio mais sustentável e atingir zero carbono líquido em suas operações até 2040, dez anos antes do Acordo de Paris, como parte do The Climate Pledge. A Amazon cofundou o The Climate Pledge e se tornou seu primeiro signatário em 2019. Como parte de seu compromisso com o Climate Pledge, a Amazon está no caminho de impulsionar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, cinco anos à frente da meta original de 2030. A Amazon é a maior compradora corporativa de energia renovável do mundo, em a partir do final de 2021, a empresa alcançou 85% de energia renovável em seus negócios. . Consulte a metodologia pública da Amazon para saber mais sobre sua abordagem.. Organizações que transferem cargas de trabalho de computação para a AWS Cloud podem se beneficiar do resultado prático dos esforços de sustentabilidade da Amazon para reduzir suas pegadas de carbono.

