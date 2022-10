SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), een bedrijf van Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), heeft vandaag plannen aangekondigd om een ​​infrastructuurregio in Thailand te openen. De nieuwe AWS Asia Pacific (Bangkok)-regio zal bestaan ​​uit drie beschikbaarheidszones, naast de bestaande 87 beschikbaarheidszones in 27 geografische regio’s. Wereldwijd heeft AWS nu plannen aangekondigd voor 24 extra beschikbaarheidszones in acht extra AWS-regio’s in Australië, Canada, India, Israël, Nieuw-Zeeland, Spanje, Zwitserland en Thailand. De aanstaande AWS-regio in Thailand stelt ontwikkelaars, startups en ondernemingen, evenals overheids-, onderwijs- en non-profitorganisaties in staat om hun applicaties uit te voeren en eindgebruikers te bedienen vanuit AWS-datacenters in Thailand, zodat klanten die hun gegevens in Thailand kunnen dit doen. Bovendien plant AWS, als onderdeel van zijn inzet voor de regio, een geschatte investering van meer dan $ 5 miljard (190 miljard baht) in Thailand over 15 jaar. Ga voor meer informatie over AWS Global Infrastructure naar aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

