AWS startet Infrastrukturregion in Thailand

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), gab heute Pläne zur Eröffnung einer Infrastrukturregion in Thailand bekannt. Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) wird aus drei Availability Zones bestehen, die zu den bestehenden 87 Availability Zones in 27 geografischen Regionen hinzukommen. Weltweit hat AWS jetzt Pläne für 24 weitere Availability Zones in acht weiteren AWS-Regionen in Australien, Kanada, Indien, Israel, Neuseeland, Spanien, der Schweiz und Thailand angekündigt. Die kommende AWS-Region in Thailand wird es Entwicklern, Startups und Unternehmen sowie Regierungs-, Bildungs- und gemeinnützigen Organisationen ermöglichen, ihre Anwendungen auszuführen und Endbenutzer von AWS-Rechenzentren in Thailand aus zu bedienen. Damit wird sichergestellt, dass Kunden, die ihre Daten in Thailand behalten möchten, dies auch tun können. Darüber hinaus plant AWS als Teil seines Engagements in der Region eine geschätzte Investition von mehr als 5 Milliarden US-Dollar (190 Milliarden Baht) in Thailand über 15 Jahre. Weitere Informationen über AWS Global Infrastructure finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

„Wir setzen uns dafür ein, die digitale Transformation Thailands durch unsere Investitionen in die lokale Infrastruktur und unser hohes Innovationstempo zu unterstützen und den Kunden in Thailand dabei zu helfen, das volle Potenzial der Cloud auszuschöpfen, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen und Institutionen ihren Interessengruppen begegnen“, sagte Prasad Kalyanaraman, Vice President of Infrastructure Services bei AWS. „Die AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) wird es Unternehmen ermöglichen, mit AWS-Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, Datenanalyse und dem Internet der Dinge zu arbeiten. Mit diesen neuen Tools ermöglicht AWS Regierungen eine bessere Interaktion mit den Bürgern, Unternehmen Innovationen für ihre nächste Wachstumsphase und Unternehmern den Aufbau von Geschäften und den Wettbewerb auf globaler Ebene.“

„Der Plan von AWS, Rechenzentren in Thailand zu errichten, ist ein bedeutender Meilenstein, der mehr Unternehmen fortschrittliche Cloud-Computing-Dienste zur Verfügung stellen und uns dabei helfen wird, unser Thailand 4.0-Ziel zu erreichen, eine digitalisierte, wertorientierte Wirtschaft zu schaffen“, sagte Seine Exzellenz Supattanapong Punmeechaow, stellvertretender Premierminister von Thailand und Energieminister. „Die königliche Regierung Thailands freut sich, mit AWS, dem weltweit führenden Cloud-Service-Anbieter, zusammenzuarbeiten, um eine sichere und robuste Cloud-Infrastruktur von Weltklasse nach Thailand zu bringen. Die Investition von AWS wird die Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessern, langfristig erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen und zum Aufbau hochqualifizierter Arbeitskräfte beitragen.“

„Eine AWS-Region in Thailand wird Unternehmen und Behörden dabei helfen, verbesserte digitale Dienste bereitzustellen, von denen die Bürger unseres Landes in den kommenden Jahrzehnten profitieren werden“, sagte Seine Exzellenz Chaiwut Thanakamanusorn, Minister des thailändischen Ministeriums für digitale Wirtschaft und Gesellschaft (MDES). „Das MDES und AWS arbeiten zusammen, um die digitale Transformation der Regierung zu unterstützen, indem sie die bestehende Infrastruktur modernisieren und den Betrieb verbessern. Die Investition von AWS wird unser Land der digitalen Zukunft Thailands einen Schritt näher bringen.“

„Cloud-Dienste sind eine der wichtigsten Triebkräfte der digitalen Wirtschaft. Wir begrüßen die Pläne von AWS, eine Region in Thailand zu errichten, die dazu beitragen wird, unsere Position als Innovationszentrum in Asien und als Top-Ziel für Investitionen zu stärken“, sagte Narit Therdsteerasukdi, Generalsekretär des Thailand Board of Investment. „Die AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) wird dazu beitragen, die globale Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken und gleichzeitig die Innovation und wirtschaftliche Produktivität in allen Branchen in Thailand zu fördern.“

AWS-Regionen bestehen aus Availability Zones, in denen die Infrastruktur an getrennten und unterschiedlichen geografischen Standorten untergebracht ist. Diese sind weit genug voneinander entfernt, um das Risiko, dass ein einzelnes Ereignis die Geschäftskontinuität der Kunden beeinträchtigt, deutlich zu verringern, und dennoch nahe genug, um eine geringe Latenz für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu bieten, die mehrere Availability Zones nutzen. Jede Availability Zone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem niedriger Latenz verbunden. AWS-Kunden, die Wert auf hohe Verfügbarkeit legen, können ihre Anwendungen so konzipieren, dass sie in mehreren Availability Zones und über mehrere Regionen hinweg ausgeführt werden, um eine noch größere Fehlertoleranz zu erreichen.

Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) ermöglicht es Kunden mit Präferenzen oder Anforderungen an die Datenresidenz, Daten sicher in Thailand zu speichern und gleichzeitig eine noch geringere Latenz im ganzen Land zu bieten. Kunden von Startups über Unternehmen bis hin zu Regierungsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen können fortschrittliche Technologien aus der weltweit führenden Cloud nutzen, um Innovationen voranzutreiben. AWS bietet das breiteste und tiefste Portfolio an Diensten, darunter Analysen, Datenverarbeitung, Datenbanken, Internet of Things (IoT), maschinelles Lernen, mobile Dienste, Speicher und andere Cloud-Technologien.

Organisationen in Thailand gehören zu den Millionen aktiver Kunden, die AWS in mehr als 190 Ländern auf der ganzen Welt nutzen. Zu den thailändischen Unternehmen, die AWS für die Ausführung ihrer Arbeitslasten wählen, um Innovationen zu beschleunigen, die Agilität zu erhöhen und Kosteneinsparungen zu erzielen, gehören 2C2P, CP All Plc, Digital Economy Promotion Agency, Energy Response Co. Ltd. (ENRES), Papyrus Studio, PTT Global Public Company Limited, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, Siam Cement Group, Sukhothai Thammathirat Open University, The Stock Exchange of Thailand und andere. Anwendungsfälle, die zeigen, wie diese thailändischen Unternehmen AWS-Services nutzen, um ihr Geschäft zu transformieren, finden Sie hier: press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

Die in Thailand ansässigen Partner sind Teil des AWS Partner Network (APN), zu dem mehr als 100.000 unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt gehören. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Services auf AWS, und das APN bietet Kunden geschäftliche, technische, Marketing- und Go-to-Market-Unterstützung. AWS SIs, Beratungspartner und ISVs helfen Kunden aus Unternehmen und dem öffentlichen Sektor bei der Migration zu AWS, bei der Bereitstellung geschäftskritischer Anwendungen und bieten eine breite Palette an Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsservices für Kundenumgebungen. Beispiele für AWS-Partner in Thailand sind DailiTech, G-Able Public Company Limited, National Telecom Public Company Limited, NTT (Thailand) Ltd. und True IDC. AWS-ISVs in Thailand, darunter 2C2P und Amity, nutzen AWS bereits, um ihre Software an Kunden auf der ganzen Welt zu liefern, und planen, ihre thailändischen Kunden beim Start von der AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) aus zu bedienen. Die vollständige Liste der APN-Mitglieder finden Sie unter aws.amazon.com/partners, und Anwendungsfälle von DailiTech, National Telecom und NTT (Thailand) Ltd. finden Sie unter: press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand

AWS-Investitionen in Thailand

Die neue AWS-Region Asien-Pazifik (Bangkok) ist die jüngste der laufenden Investitionen von AWS in Thailand, um Kunden fortschrittliche und sichere Cloud-Technologien zu bieten. Seit 2020 hat AWS 10 Amazon CloudFront-Edge-Standorte in Bangkok eingeführt. Amazon CloudFront ist ein hochsicheres und programmierbares Content Delivery Network (CDN), das die Bereitstellung von Daten, Videos, Anwendungen und APIs für Benutzer weltweit mit geringer Latenz und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten beschleunigt. Im Jahr 2020 führte AWS in Thailand AWS Outposts ein. AWS Outposts ist eine Familie vollständig verwalteter Lösungen, die AWS-Infrastruktur und -Services an praktisch jedem Standort oder Edge-Standort bereitstellen, um ein wirklich konsistentes Hybrid-Erlebnis zu ermöglichen.

AWS plant, seine Investitionen in Thailand mit dem Start einer neuen AWS Local Zone in Bangkok zu vertiefen. AWS Local Zones sind eine Art von AWS-Infrastrukturbereitstellung, die Rechen-, Speicher-, Datenbank- und andere ausgewählte Services näher an großen Bevölkerungs-, Industrie- und IT-Zentren platziert und es Kunden ermöglicht, Anwendungen, die eine Latenz im einstelligen Millisekundenbereich benötigen, an Endbenutzer zu liefern.

Um das Wachstum der Cloud-Einführung in Thailand zu unterstützen, investiert AWS weiterhin in die Weiterbildung von lokalen Entwicklern, Studenten und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Thailand durch Programme wie AWS re/Start, AWS Academy und AWS Educate. Diese AWS-Bildungsprogramme helfen Lernenden aller Hintergründe und Erfahrungen bei der Vorbereitung auf Karrieren in der Cloud. Von Hochschulkursen bis hin zu Vollzeitschulungsprogrammen und Lerninhalten zum Selbststudium bieten die AWS-Bildungsprogramme Zugang zu Schulungen, die Einzelpersonen dabei helfen können, ihre Cloud-Karriere zu beginnen oder auszubauen. Acht thailändische Hochschuleinrichtungen in Bangkok, Chiang Rai und Pathum Thani haben AWS Academy-Kurse in ihre Lehrpläne aufgenommen. AWS arbeitet auch direkt mit Unternehmen wie der Siam Cement Group zusammen, um gefragte Cloud-Fähigkeiten aufzubauen und Mitarbeiter zu schulen. AWS plant, mit dem thailändischen Ministerium für digitale Wirtschaft und Gesellschaft an einem Qualifizierungsplan zusammenzuarbeiten und Unterstützung bei der Schulung von mehr als 1.200 Mitarbeitern mit Cloud-Fähigkeiten, digitalen On-Demand-Kursen und moderierten Schulungsveranstaltungen zu leisten, damit die Mitarbeiter der Regierung die erforderlichen Fähigkeiten entwickeln können, um Cloud-Technologien in großem Umfang zu implementieren, bessere datengesteuerte Geschäftsentscheidungen zu treffen und neue Dienste zu entwickeln, um bessere Ergebnisse für die Bürger zu erzielen.

Um das Unternehmertum in Thailand weiter zu fördern, bietet AWS über das AWS Activate-Programm Unterstützung für Startups im Frühstadium. Dieses Programm bietet Zugang zu Beratung und persönlichen Gesprächen mit AWS-Experten, technischen Support, Business-Mentoring und die Möglichkeit, bis zu 100.000 US-Dollar an AWS-Service-Gutschriften zu erhalten - alles kostenlos. AWS arbeitet auch mit der Risikokapitalgemeinschaft, Startup-Beschleunigern und Inkubatoren zusammen, um Startups beim Wachstum in der Cloud zu unterstützen. In Thailand gehören dazu Beschleunigerorganisationen wie AIS The Startup und Stormbreaker, die das schnelle Wachstum ihrer Portfoliounternehmen unterstützen.

Im Jahr 2021 hat AWS sein Startup Ramp-Programm auf ASEAN ausgeweitet. Dieses Programm dient der Unterstützung von Startup-Unternehmern im Frühstadium, die Lösungen in den Bereichen Gesundheit, digitale Verwaltung, intelligente Städte, Landwirtschaft und Raumfahrttechnologie entwickeln, starten und ausbauen. AWS Startup Ramp arbeitet daran, Barrieren für Unternehmer zu beseitigen, die im öffentlichen Sektor etwas bewirken möchten, indem es technische Design- und Architekturüberprüfungen, Mentoren, Kredite und Unterstützung bei Markteinführungsplänen bietet, um bei der Bewältigung komplexer regulatorischer und Sicherheitsanforderungen zu helfen. Startups, die sich noch in der Anfangsphase befinden und daran arbeiten, das Produkt an den Markt anzupassen und erste Kunden zu finden, können sich als Startup Ramp Innovators bewerben. Unternehmen mit zahlenden Kunden, die auf Wachstum und Skalierung ausgerichtet sind, können sich als Startup Ramp Members bewerben, um die Vorteile des Programms zu nutzen.

Seit 2017 unterstützt AWS EdStart, der AWS-Startup-Beschleuniger für Bildungstechnologie, Unternehmer beim Aufbau der nächsten Generation von Online-Lern-, Analyse- und Campus-Management-Lösungen. Zu den AWS EdStart-Mitgliedern in Thailand gehören Gantik, OpenDurian und Vonder. Durch die Nutzung von AWS EdStart haben diese Mitglieder innovative Lösungen entwickelt, die Schülern helfen, fundierte Entscheidungen auf ihrem Bildungsweg zu treffen, Erfahrungslernmöglichkeiten für Grund- und Sekundarschulen im ganzen Land bieten und virtuelles Mentoring zwischen Schülern und Unternehmern ermöglichen.

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Amazon hat sich im Rahmen des Klimaversprechens (The Climate Pledge) dazu verpflichtet, nachhaltiger zu werden und bis 2040, also 10 Jahre vor dem Pariser Abkommen, eine Netto-Null-Kohlenstoffbilanz für seine gesamte Geschäftstätigkeit zu erreichen. Amazon ist Mitbegründer des Klimaversprechens und wurde 2019 dessen Erstunterzeichner. Im Rahmen seiner Verpflichtung zum Climate Pledge ist Amazon auf dem Weg, seinen Betrieb bis 2025 zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu versorgen, fünf Jahre vor dem ursprünglichen Ziel für 2030. Amazon ist der weltweit größte Einkäufer von erneuerbaren Energien, und bis Ende 2021 hat das Unternehmen 85 % erneuerbare Energien in seinem gesamten Unternehmen erreicht. Weitere Informationen zum Ansatz von Amazon finden Sie in seiner öffentlichen Methodik. Unternehmen, die Rechenlasten in die AWS Cloud verlagern, können von den Nettoeffekten der Nachhaltigkeitsbemühungen von Amazon profitieren, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Über Amazon Web Services

Seit über 15 Jahren ist Amazon Web Services das umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Services kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Cloud-Arbeitslast zu unterstützen, und bietet jetzt mehr als 200 voll ausgestattete Services für Datenverarbeitung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Virtual und Augmented Reality (VR und AR), Medien sowie Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 87 Availability Zones in 27 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 24 weitere Availability Zones und acht weitere AWS-Regionen in Australien, Kanada, Indien, Israel, Neuseeland, Spanien, der Schweiz und Thailand. Millionen von Kunden - darunter die am schnellsten wachsenden Startups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden - vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen über AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just-Walk-Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen auf amazon.com/about und auf Twitter unter @AmazonNews.

