Pernod Ricard prend une participation majoritaire dans la tequila Ultra Premium et Prestige Código 1530, renforçant son portefeuille de spiritueux à base d’agaves

Communiqué de presse – Paris, le 17 octobre 2022

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce aujourd’hui la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas Ultra-Premium et Prestige. Ce nouvel investissement dans la catégorie en plein essor de l’agave, principalement portée par le marché américain, vient renforcer l’exhaustivité de son portefeuille en termes de proposition de valeurs et d’occasions de consommation.

Créée en 2016 par Ron Snyder, Federico Vaughan et George Strait et produite dans l’État mexicain de Jalisco, Código 1530 est fondée sur une recette ancestrale, respectueuse des Códigos (« les Codes » en français). La marque a su se positionner sur une catégorie extrêmement attractive, grâce la qualité unique de son offre de tequilas Ultra-Premium (Blanco, Rosa et Reposado) et Prestige (Añejo, Barrel Strength Añejo et Origen Extra Añejo).

Le portefeuille de la marque Código est déjà disponible dans les 50 États américains, et s’étend progressivement sur les marchés internationaux, bénéficiant d’ores et déjà d’une présence sur plus de 30 marchés. Forte de la capacité de Pernod Ricard à distribuer des marques Ultra-Premium et Prestige, et du succès de ses collaborations présentes et passées avec des entrepreneurs, Código est aujourd’hui prête à accélérer son développement et à séduire de nouveaux consommateurs.

Pour Pernod Ricard, ce partenariat permettra de renforcer et de diversifier la proposition de valeur de son portefeuille de tequilas, qui comprend déjà les marques Olmeca, Altos et Avion. Le Groupe ajoute par la même occasion deux nouvelles références de mezcal (Código Mezcal Artesanal et Código Mezcal Ancestral) à une gamme déjà leader du marché grâce à ses marques Del Maguey et Ojo de Tigre. Ce renforcement du portefeuille d’agaves fait suite à la récente prise de participation minoritaire du Groupe dans le sotol Ultra-Premium Nocheluna.

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard : « La gamme de tequilas d’exception de Código vient renforcer notre offre de spiritueux Ultra-Premium à base d’agaves sur le marché américain où cette catégorie fait preuve d’un très fort dynamisme. C’est pour nous un privilège de nous associer à Ron Snyder, Federico Vaughan et George Strait avec qui nous partageons une vision commune pour Código 1530 et la même ambition d’accélérer et de renforcer significativement le succès de cette marque. »

Ann Mukherjee, Directrice Générale de Pernod Ricard USA, ajoute : « Nous sommes très heureux d’accueillir Código 1530 au sein de notre portefeuille, et par là même d’étendre notre offre de produits à base d’agave, en particulier sur le segment Super Premium où les consommateurs sont en quête de marques qui sachent allier authenticité et qualité exclusive. Grâce à ce portefeuille renforcé, nous sommes plus confiants que jamais dans notre capacité à enregistrer la croissance la plus dynamique du secteur des spiritueux sur le marché américain. »

Ron Snyder déclare : « Nous sommes très heureux d’unir nos forces avec une référence internationale telle que Pernod Ricard. Notre but a toujours été de produire et de développer avec Código la meilleure tequila possible. Nous avions commencé cette histoire en partageant un verre entre amis autour de notre délicieuse tequila, mais avons rapidement ressenti l’envie de faire découvrir Código aux consommateurs les plus exigeants à travers le monde.

En bénéficiant de l’apport de Pernod Ricard nous formons un formidable partenariat. Avec cette étape naturelle de notre développement, nos consommateurs bénéficieront d’une meilleure diffusion grâce à notre croissance conjointe. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec Alexandre et Ann ainsi qu’avec les équipes de Pernod Ricard pour établir notre marque au niveau global ».

Perella Weinberg Partners ont agi en tant que conseils financiers et Debevoise & Plimpton LLP en tant que conseils juridiques de Pernod Ricard. Rothschild & Co ont agi comme conseils financiers et Perkins Coie LLP en tant que conseils juridiques de Código.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22. Le Groupe, qui possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur avec plus de 240 marques premiums distribuées dans plus de 160 marchés. Le portefeuille de Pernod Ricard comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

À propos de Código

Código 1530 est une marque de spiritueux premium née d’une recette privée, partagée depuis des générations par un groupe très fermé composé de familles respectées au Mexique et des meilleurs producteurs locaux. Désormais disponible à travers le monde, les offres de tequila et mezcal Código 1530 ont été perfectionnées en utilisant des coutumes séculaires, sans jamais s’éloigner des tradicitons historiques incluant la non-utilisation d’additifs chimiques, d’arômes ou d’édulcorants ajoutés. Produites avec passion à Amatitán, dans l’état de Jalisco au Mexique, les tequilas âgées sont méticuleuseument vieillies pour arborer les saveurs des meilleurs fûts de chêne français de cabernet provenant de la Napa Valley. Código 1530 est disponible dans les 50 états américains et dans 30 pays à travers le monde. Pour en savoir plus : www.codigo1530.com.