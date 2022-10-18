Nel ASA：獲得Woodside Energy公司6億挪威克朗採購訂單

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS已與澳洲Woodside Energy公司簽訂了一份鹼性電解槽合約，用於後者在美國奧克拉荷馬州阿德莫的擬建氫氣專案H2OK。該合約的總價值約為6億挪威克朗。

Nel執行長Håkon Volldal表示：「Woodside Energy選擇我們參與這個令人興奮和有意義的專案，令我們感到非常自豪。這是一家在開發高品質資產方面擁有良好記錄的優質公司。」

H2OK是Woodside在美國的首個氫氣專案。該設備將支援擬建專案（60噸/日）的第一階段。Woodside的設施選址在奧克拉荷馬州阿德莫。該地區非常適合氫氣生產，有良好的水和能源供應。該公司將利用這些資源為氫燃料電池動力的商業和重型運輸車輛生產液態氫。

Woodside Energy正在尋求擴大美國的業務版圖，同時也在澳洲推展兩個擬議的氫氣專案：H2Perth和H2Tas。

在與Woodside簽訂合約的數月前，Nel剛獲得美國另一個大型專案200 MW的創紀錄採購訂單 。

Volldal表示：「電解槽市場的發展對Nel很有利。我們現在正在以優惠的條款和可控制的風險狀況獲得高品質的合約。與Woodside簽訂的合約將對公司產生實質性的積極財務影響。」

Nel Hydrogen US區域銷售經理Tom Skoczylas表示：「與Woodside的專業團隊合作實現這樣一個專案是非常令人興奮的。阿德莫專案旨在使可再生能源在運輸和工業部門得到更廣泛的利用，因此將成為Nel電解槽技術的一個優秀展示平臺。」

Nel將在位於哈略港口的工廠生產電解槽堆。該工廠是世界上唯一的全自動化電解槽堆生產設施。

這是為工廠輔助(BoP)設備（由Woodside提供）採購電解槽堆、電解槽堆(BoS)輔助設備及工程服務的確定性訂單。該訂單對鋼鐵和鎳的價格上漲實行轉嫁機制。Woodside的目標是在2023年繼續推動最終投資決定。電極生產估計將在2024年全年進行。

關於Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是一家全球性的專業氫氣公司，提供最佳化解決方案以生產、儲存和配送由可再生能源製成的氫氣。我們以領先的氫氣技術服務工業、能源、燃氣企業。我們的歷史可以追溯到1927年，我們在當時已經擁有了開發和不斷改進氫氣技術的輝煌歷史。如今，我們的解決方案涵蓋了整個價值鏈：從製氫技術到加氫站，使各行各業向綠色氫氣轉換，使燃料電池電動汽車實現與化石燃料汽車相同的快速加油和長距離行駛而不產生排放。

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