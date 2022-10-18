Nel ASA：获得Woodside Energy公司6亿挪威克朗采购订单

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nel ASA (Nel, OSE:NEL)旗下子公司Nel Hydrogen Electrolyser AS已与澳大利亚Woodside Energy公司签订了一份碱性电解槽合同，用于后者在美国俄克拉荷马州阿德莫尔的拟建氢气项目H2OK。该合同的总价值约为6亿挪威克朗。

Nel首席执行官Håkon Volldal表示：“Woodside Energy选择我们参与这个令人激动和有意义的项目，令我们感到非常自豪。这是一家在开发高质量资产方面有着良好记录的优质公司。”

H2OK是Woodside在美国的首个氢气项目。该设备将支持拟建项目（60吨/日）的第一阶段。Woodside的设施选址在俄克拉荷马州阿德莫尔。该地区非常适合氢气生产，有良好的水和能源供应。该公司将利用这些资源为氢燃料电池动力的商业和重型运输车辆生产液态氢。

Woodside Energy正在寻求扩大美国的业务版图，同时也在澳大利亚开展两个拟议的氢气项目：H2Perth和H2Tas。

在与Woodside签订合同的数月前，Nel刚获得美国另一个大型项目200 MW的创纪录采购订单 。

Volldal表示：“电解槽市场的发展对Nel很有利。我们现在正在以优惠的条款和可控的风险状况获得高质量的合同。与Woodside签订的合同将对公司产生实质性的积极财务影响。”

Nel Hydrogen US区域销售经理Tom Skoczylas表示：“与Woodside的专业团队合作实现这样一个项目是非常令人兴奋的。阿德莫尔项目旨在使可再生能源在运输和工业部门得到更广泛的利用，因此将成为Nel电解槽技术的一个优秀展示平台。”

Nel将在位于哈略港口的工厂生产电解槽堆。该工厂是世界上唯一的全自动化电解槽堆生产设施。

这是为工厂辅助(BoP)设备（由Woodside提供）采购电解槽堆、电解槽堆(BoS)辅助设备及工程服务的确定性订单。该订单对钢铁和镍的价格上涨实行转嫁机制。Woodside的目标是在2023年继续推进最终投资决定。电极生产估计将在2024年全年进行。

关于Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel是一家全球性的专业氢气公司，提供优化解决方案以生产、储存和配送由可再生能源制成的氢气。我们以领先的氢气技术服务于工业、能源、燃气企业。我们的历史可以追溯到1927年，我们在当时已经拥有了开发和不断改进氢气技术的辉煌历史。如今，我们的解决方案涵盖了整个价值链：从制氢技术到加氢站，使各行业向绿色氢气过渡，使燃料电池电动汽车实现与化石燃料汽车相同的快速加油和长距离行驶而不产生排放。

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