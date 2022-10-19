HS Group與永續性資產管理公司Mercator Partners建立策略性合作夥伴關係

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--HS Group是另類投資領域規模首屈一指的長期資本提供者之一。該公司欣然宣佈與專注於永續發展的資產管理公司Mercator Partners建立策略性合作夥伴關係。

Mercator成立於2018年，是專注於基礎產業脫碳機會的另類資產管理公司。該公司擁有一支經驗豐富的成熟投資組合建構團隊，採用圍繞初探研究建構的差異化投資流程。公司共同創辦人兼投資長Scott Hobart評論道：「我們很高興能與HS Group合作，HS Group團隊已證明其有能力幫助一流的另類投資管理公司擴大規模，並對數十年工業減碳過程中蘊藏的結構性投資機會擁有強烈興趣。」

Mercator於2019年4月推出Mercator Convergence Fund，這是低淨值的全球多頭/空頭股權委託。此策略在很大程度上利用了歐盟分類法架構來為倉位提供資訊。Mercator與學術界密切合作，並可利用多個國家實驗室的資源，這些實驗室在支持減少對化石燃料的依賴方面進行了多項開創性工作。公司負責初探研究的共同創辦人Martin Fransson在普林斯頓大學獲得物理化學博士學位，主要研究材料科學和催化。第三位共同創辦人Matthew Cross則負責監督具體股票研究。2021年，Mercator成為第一家與普林斯頓安德林格能源與環境中心(Andlinger Center for Energy and the Environment) E-ffiliates計畫合作的資產管理平臺。安德林格中心資深研究科學家Chris Grieg評論道：「學術界看到了與資產管理加強關係的價值，我們很高興注意到Mercator在不斷擴大規模的過程中取得的進展。」

Mercator還致力於幫助那些尋求將創新智慧財產權商業化、為業界提供減碳路徑的企業創辦人，其最近的種子輪投資既包括提供可規模化和永久性二氧化碳移除的商業模式，也包括核融合能源領域反應器設計的新方法。

HS Group決定將Mercator納入其不斷成長的另類投資管理公司夥伴關係圈。公司投資長Michael Garrow評論道：「隨著應對氣候變遷的緊迫性加劇，Mercator團隊很早就發現了圍繞工業減碳的投資機會。」Garrow繼續說道：「我們相信，他們圍繞初探研究建立的投資過程充分利用了非傳統資訊來源，使公司居於有利地位，能夠善加利用也許是有史以來最大規模的資本再配置機會。」

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。