HS Group与可持续性资产管理公司Mercator Partners建立战略合作伙伴关系

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--HS Group是另类投资领域规模首屈一指的长期资本提供商之一。该公司欣然宣布与专注于可持续发展的资产管理公司Mercator Partners建立战略合作伙伴关系。

Mercator成立于2018年，是一家专注于基础行业脱碳机会的另类资产管理公司。该公司拥有一支经验丰富的成熟投资组合构建团队，采用围绕一手研究构建的差异化投资流程。公司联合创始人兼首席投资官Scott Hobart评论道：“我们很高兴能与HS Group合作，HS Group团队已证明其有能力帮助领先的另类投资管理公司扩大规模，并对数十年工业脱碳过程中蕴藏的结构性投资机会拥有强烈兴趣。”

Mercator于2019年4月推出了Mercator Convergence Fund，这是一项低净值的全球多头/空头股权委托。此策略在很大程度上利用了欧盟分类法框架来为仓位提供信息。Mercator与学术界密切合作，并可利用多个国家实验室的资源，这些实验室针对支持减少对化石燃料的依赖开展了多项开创性工作。公司负责一手研究的联合创始人Martin Fransson在普林斯顿大学获得物理化学博士学位，主要研究材料科学和催化。第三位联合创始人Matthew Cross则负责监督具体股票研究。2021年，Mercator成为第一家与普林斯顿安德林格能源与环境中心(Andlinger Center for Energy and the Environment) E-ffiliates计划合作的资产管理平台。安德林格中心高级研究科学家Chris Grieg评论道：“学术界看到了加强与资产管理联系的价值，我们很高兴注意到Mercator在不断扩大规模过程中取得的进展。”

Mercator还致力于帮助那些寻求将创新知识产权商业化、为业界提供脱碳路径的企业创始人，其最近的种子轮投资既包括提供可规模化和永久性二氧化碳去除的商业模式，也包括核聚变能源领域反应堆设计的新方法。

HS Group决定将Mercator纳入其不断壮大的另类投资管理公司伙伴关系圈。公司首席投资官Michael Garrow评论道：“随着应对气候变化的紧迫性加剧，Mercator团队很早就发现了围绕工业脱碳的投资机会。”Garrow继续道：“我们相信，他们围绕一手研究建立的投资过程充分利用了非传统信息来源，将使公司能够更好利用也许是有史以来最大规模的资本再分配机会。”

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