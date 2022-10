HS Group forma parceria estratégica com a gestora de ativos de sustentabilidade Mercator Partners

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--O HS Group, um dos maiores provedores de capital de longo prazo em investimentos alternativos, tem o prazer de anunciar uma parceria estratégica com a Mercator Partners, empresa gestora de ativos focado em sustentabilidade.

Fundada em 2018, a Mercator é uma gestora de ativos alternativos dedicada a oportunidades de descarbonização em indústrias básicas. A empresa combina uma equipe de criação de portfólio experiente e comprovada com um processo de investimento diferenciado baseado na pesquisa principal. O cofundador e CIO Scott Hobart comentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com o HS Group, uma equipe que demonstrou sua capacidade de ajudar a escalar os principais gestores de investimentos alternativos, juntamente com uma forte apreciação pela oportunidade de investimento estrutural de várias décadas que está ao longo do caminho para descarbonizar a indústria”.

A Mercator lançou, em abril de 2019, o Mercator Convergence Fund, um mandato líquido global de ações longas/curtas em baixa. A estratégia baseia-se fortemente na estrutura de taxonomia da UE para informar o posicionamento. A Mercator se alinha estreitamente com a academia e aproveitou os recursos dos laboratórios nacionais que realizaram um trabalho pioneiro em apoio à mudança para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Martin Fransson, cofundador, dirige a pesquisa principal e obteve seu PhD em Físico-Química com foco em Ciência de Materiais e Catálise em Princeton (EUA). O terceiro cofundador, Matthew Cross, supervisiona a pesquisa específica de ações. Em 2021, a Mercator foi a primeira plataforma de gerenciamento de ativos a fazer parceria com o Centro Andlinger de Energia e Meio Ambiente de Princeton em seu programa E-ffiliates. Chris Grieg, cientista de pesquisa sênior do Centro Andlinger, comentou que “a academia vê valor no fortalecimento dos laços com a gestão de ativos e estamos satisfeitos em observar o progresso da Mercator à medida que continua crescendo”.

A Mercator também apoia os fundadores que buscam comercializar propriedade intelectual inovadora que oferece um caminho para a descarbonização com investimentos iniciais recentes abrangendo modelos de negócios que fornecem remoção escalável e permanente de dióxido de carbono e novas abordagens para o projeto de reatores no campo da energia de fusão.

Comentando sobre a decisão do HS Group de adicionar a Mercator ao seu crescente círculo de parcerias de gestoras alternativas, o diretor de Tecnologia da Informação, Michael Garrow, observou que “na Mercator reconhecemos uma equipe que identificou precocemente a oportunidade de investimento em torno da descarbonização da indústria à medida que a urgência de lidar com as mudanças climáticas se intensifica”. Garrow continuou: “Acreditamos que o processo de investimento criado em torno de sua pesquisa principal, capitalizando fontes de informação não tradicionais, coloca a empresa em uma posição sólida para explorar o que pode vir a ser a maior realocação de capital da história”.

