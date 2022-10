HS Group geht strategische Partnerschaft mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vermögensverwalter Mercator Partners ein

HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Die HS Group, einer der größten Kapitalgeber von langfristigem Kapital für alternative Anlagen, gibt eine strategische Partnerschaft mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Vermögensverwalter Mercator Partners bekannt.

Mercator wurde 2018 gegründet und ist Verwalter von alternativen Vermögenswerten, der sich auf Dekarbonisierungsmöglichkeiten in der Grundstoffindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen vereint ein erfahrenes, eingespieltes Team für die Portfoliokonstruktion mit differenzierten Anlageprozessen, die auf Primär-Research basieren. Mitbegründer und CIO Scott Hobart kommentierte dies wie folgt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der HS Group, dessen Mitarbeitende ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben, führende Verwalter von alternativen Vermögenswerten bei der Skalierung zu unterstützen, und ein starkes Gespür für die strukturellen Investitionsmöglichkeiten haben, die sich über mehrere Jahrzehnte hinweg auf dem Weg hin zur Dekarbonisierung der Industrie eröffnen.“

Mercator hat im April 2019 den Mercator Convergence Fund aufgelegt, ein globales Long/Short-Equity-Mandat mit niedrigem Nettoengagement. Die Strategie stützt sich bei der Positionierung vorwiegend auf den Rahmen der EU-Taxonomie. Mercator arbeitet eng mit Vertretern aus dem Hochschulbereich zusammen und nutzt die Ressourcen nationaler Labors, die Pionierarbeit geleistet haben, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Martin Fransson, Mitbegründer des Unternehmens, leitet die Aufgaben im Bereich Primär-Research. Er promovierte in Princeton (USA) in physikalischer Chemie mit Schwerpunkt Materialwissenschaft und Katalyse. Der dritte Mitbegründer Matthew Cross zeichnet für das Aktien-Research verantwortlich. Im Jahr 2021 war Mercator die erste Vermögensverwaltungsplattform, die im Rahmen des Programms E-ffiliates eine Partnerschaft mit dem Andlinger Center for Energy and the Environment der Princeton University einging. Chris Grieg, Senior Research Scientist am Andlinger Center, kommentierte dies mit den folgenden Worten: „Der akademische Bereich erkennt den Wert einer stärkeren Verbindung mit der Vermögensverwaltung. Wir freuen uns über die Erfolge von Mercator bei dessen weiterer Expansion.“

Mercator unterstützt darüber hinaus Gründer bei der Vermarktung von innovativem geistigem Eigentum, das einen Weg zur Dekarbonisierung aufzeigt. Die jüngsten Seed-Investitionen umfassen Geschäftsmodelle für die skalierbare, dauerhafte Dekarbonisierung sowie neue Ansätze für den Reaktorbau im Bereich der Fusionsenergie.

Michael Garrow, CIO von HS Group, äußerte sich zu der Entscheidung, Mercator in den wachsenden Kreis von Partnerschaften mit Verwaltern alternativer Investitionen aufzunehmen, wie folgt: „Mit Mercator haben wir ein Unternehmen gefunden, das die Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Dekarbonisierung in der Industrie frühzeitig erkannt hat, denn die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, nimmt zu. Wir sind davon überzeugt, dass das Investitionsverfahren, das auf Primär-Research aufbaut und sich neuartige Informationsquellen zunutze macht, dem Unternehmen eine starke Position für Maßnahmen verschafft, die sich als die größte Neuverteilung von Kapital in der Geschichte herausstellen könnten.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.