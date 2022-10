STRAATSBURG, Frankrijk & NANTES, Frankrijk & GRENOBLE, Frankrijk & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--2CRSi (Euronext Paris ISIN-code: FR0013341781), een ontwerper en fabrikant van hoogwaardige, energiezuinige servers, Clever Cloud, een Europese leverancier van automatisering en optimalisatie oplossingen voor het hosten van websites en applicaties, Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL), een toonaangevende leverancier van hardware- en softwaretechnologieën voor high-performance, data centrische computermarkten, van Cloud tot Edge en Vates, een open source softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in in veilige en open source virtualisatie, zijn verheugd aan te kondigen dat het ReNESENS-project, geleid door Vates, is bekroond door het Franse AMI Cloud: France 2030 Investment Plan – “Supporting the supply of solutions for the industry of the future”. Het doel van ReNESENS is om oplossingen te ontwikkelen voor cloud- en edge-datacenter infrastructuur rond een nieuwe klasse processors genaamd DPU (Data Processing Unit) en innovatieve virtualisatie en software gedefinieerde technologieën.

