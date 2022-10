SKECHERS FIRMA CON BENEDETTA PARODI

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Skechers, The Comfort Technology Company™, annuncia la collaborazione con la scrittrice, conduttrice televisiva e social media personality Benedetta Parodi come nuovo volto del marchio lifestyle globale per il mercato italiano. Prima ambassador locale di Skechers Italia, Benedetta Parodi sarà protagonista di campagne multi-piattaforma per le collezioni di calzature sportive e casual di Skechers Women, inizialmente con particolare attenzione ai modelli dotati della tecnologia Skechers Arch Fit®.

“Si è trattato di una scelta molto naturale per noi: Benedetta Parodi incarna perfettamente l’anima del nostro brand che da 30 anni studia e sviluppa calzature per tutta la famiglia, comode e allo stesso tempo alla moda,” commenta Sergio Esposito, General Manager di Skechers USA Italia. "Con la crescita del business di Skechers in Italia, è il momento ideale per lanciare la nostra prima campagna pensata per questo mercato con protagonista la nostra prima ambasciatrice italiana. Sappiamo che Benedetta susciterà un grande entusiasmo e saprà far conoscere al meglio in tutto il Paese non solo le nostre calzature Skechers Arch Fit®, ma anche l'intero marchio Skechers".

La prima campagna con Benedetta Parodi comprenderà uno spot TV, attività per la stampa e i social media, il cui focus sarà la gamma di sneakers sportive Skechers Arch Fit®. Sviluppata sulla base di oltre 20 anni di dati, questa tecnologia brevettata è caratterizzata da una soletta rimovibile con un design certificato da un podologo per un incredibile comfort e sostegno.

“Sono veramente entusiasta e onorata di essere stata scelta per rappresentare Skechers qui in Italia. Amo molto questo brand e la sua grande versatilità e sento con esso una grande affinità,” dichiara la nuova ambassador Benedetta Parodi. “Per una persona che come me ha tantissimi impegni, alternando un’agenda lavorativa fittissima alla vita familiare, indossare calzature comode e che mi accompagnino tutto il giorno è un vero e proprio must. Mi piace davvero un’azienda che sa di cosa si occupa, cosa sta facendo e che ha ben chiari i progetti futuri. Mi trovo molto in sintonia con questa visione e non vedo l’ora condividere questa campagna con tutta l'Italia!".

Nata ad Alessandria, Benedetta Parodi si laurea in Lettere moderne a Milano e diventa giornalista professionista. Ha curato la pagina dello spettacolo di Studio Aperto fino al 2008, anno in cui ha ideato la sua rubrica Cotto e mangiato. Dal 2011 al 2013 è stata protagonista indiscussa con I Menù di Benedetta su LA7. Nel 2013 inizia la sua avventura con BakeOff Italia. È autrice di numerosi libri di cucina di grande successo.

Benedetta Parodi si unisce al team di ambassador globali di Skechers che comprende la superstar del pop Ava Max e l'iconico pugile Sugar Ray Leonard, insieme ai testimonial locali Myleene Klass per il Regno Unito e l'Europa, Joanna Kroopa per la Polonia e Vanessa Mai per l'Europa. Fanno parte del team europeo anche alcuni ex-giocatori di calcio, tra cui Jamie Redknapp, Frank Leboeuf e Michael Ballack.

Leader nel settore del comfort e nota per lo sviluppo di tecnologie e materiali innovativi, Skechers comprende oltre ad Arch Fit un'ampia gamma di soluzioni distintive, tra cui le tecnologie Skechers Hands Free Slip-ins™, Skechers Massage Fit®, Skechers Max Cushioning®, Skechers Hyper Burst®, Skechers Air-Cooled Memory Foam®, Skechers Relaxed Fit® ed infine Skechers Stretch Fit®. Le collezioni di calzature e abbigliamento dell'azienda sono disponibili nei punti vendita Skechers e sul sito www.skechers.it, oltre che nei grandi magazzini e presso i retailer di calzature di tutto il mondo.

Informazioni su Skechers USA Italia S.r.l. e Skechers USA, Inc.

Skechers USA Italia S.r.l. è una sussidiaria di Skechers USA, Inc. (NYSE:SKX), con sede a Manhattan Beach, California. Skechers progetta, sviluppa e commercializza un’ampia gamma di calzature lifestyle da uomo, donna e bambino, oltre a calzature performance per uomo e donna. Le calzature Skechers sono disponibili negli Stati Uniti e in oltre 180 Paesi e territori in tutto il mondo, tramite negozi multimarca e specializzati, in più di 4.306 punti vendita di proprietà e in franchising, e tramite e-commerce. A livello internazionale, Skechers si affida a una rete di distributori in tutto il mondo, joint venture in Asia e Medio Oriente, e filiali in Canada, Giappone, India, Europa e America Latina.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.it.skechers.com