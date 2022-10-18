百奧賽圖獨資子公司祐和醫藥與美國Syncromune公司就OX40單抗（YH002）等達成全球授權協議，共同開發腫瘤內免疫療法

中國北京與美國羅德岱堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」）的獨資子公司祐和醫藥科技（北京）有限公司（「祐和醫藥」）今日宣布與臨床階段的美國生物製藥公司Syncromune達成協議，共同開發和商業化採用Syncrovax™技術的腫瘤內免疫療法。

根據協議，Syncromune將獲得由祐和醫藥YH002和其他活性成分組成的腫瘤內免疫療法用於Syncrovax™療法的獨家全球開發和商業化權益。祐和醫藥/百奧賽圖保留YH002和其他活性成分除Syncrovax™外的所有全球權益。根據協議，祐和醫藥將有望獲得數億美元的付款，包括根據抗體分子臨床價值所評估的現金首付款，關鍵的開發、法規里程碑付款，銷售分成，以及採用Syncrovax™聯合治療的其他商業用途。祐和醫藥將負責藥物生產和供應，Syncromune將負責產品的臨床開發及商業化。

Syncrovax™平臺是下一代個人化腫瘤療法，用於最佳化瘤內免疫療法來治療轉移性實體瘤。此項技術旨在使用患者自己的腫瘤抗原來製備個人化自體腫瘤疫苗。這種新的抗癌方法克服了轉移性癌症的免疫抑制性，從而產生強大的抗癌反應，解決了當前系統性免疫療法的局限性。Syncromune將建立起針對包括轉移性乳腺癌、前列腺癌和肺癌等在內的多種腫瘤產品管線。

祐和醫藥執行長暨醫學長，百奧賽圖副總經理陳兆榮博士說：「YH002是OX40的共刺激分子，已在臨床試驗中表現出良好的安全性和抗腫瘤活性。我們很高興與Syncromune合作，一起釋放瘤內注射免疫療法的潛力。」

Syncromune董事長兼CEO Eamonn Hobbs表示：「我們很興奮與祐和醫藥/百奧賽圖達成獨家授權使用協議。此協議是我們具有自主智慧財產權的Syncrovax™平臺發展的重要一步，將進一步支援Syncromune的策略，最大限度地利用我們的平臺來建設一家永續發展的癌症治療公司。」

Syncromune執行董事長和醫學長Charles Link, M.D.表示：「我們相信由百奧賽圖獨特平臺開發出來的抗體具有競爭優勢。臨床前資料顯示這些二代抗體分子具有同級最佳的潛力。」

關於YH002

YH002是一種重組人源化IgG1單株抗體，它特異性靶向於人類腫瘤壞死因子受體超家族成員4（TNFRSF4，OX40），從而誘導多效的下游抗癌活性。該抗體正在開發用於治療晚期/轉移性實體瘤。YH002透過刺激效應T細胞和抑制或耗竭調節性T細胞（Treg細胞）克服免疫抑制來提高抗腫瘤活性。在臨床前研究中，YH002表現出了優異的特異性、親和力和安全性，在百奧賽圖人源化小鼠藥效動物模型中亦表現出很好的成藥性及聯合用藥的巨大潛力。正在進行的多中心、開放標籤的I期劑量爬坡研究，旨在評估YH002聯合療法在晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性和藥代動力學。

關於Syncrovax

Syncrovax平臺療法利用腫瘤活化和定點給藥的聯合方法實現腫瘤抗原釋放與免疫細胞功能啟動的時空同步。為了實現腫瘤啟動，部分靶腫瘤裂解，以產生免疫原性細胞死亡，並釋放損傷相關分子模式（Damage Associated Molecular Pattern, DAMP）和腫瘤抗原，也就是透過原位疫苗改變腫瘤微環境。平臺的第二個組成部分，標靶給藥，涉及腫瘤內輸注具有自主智慧財產權的固定劑量的4種藥物組合到腫瘤裂解部位。這是為了在腫瘤微環境和引流淋巴結中提供免疫刺激效應，減輕癌症阻斷免疫反應的能力，並有助於啟動抗原提呈細胞和細胞毒T細胞。原位個人化疫苗觸發的免疫反應使患者能夠同時接種多種自體抗原。預計抗癌反應將作用於治療腫瘤的部位以及全身性轉移。

關於祐和醫藥

作為百奧賽圖的獨資子公司，祐和醫藥憑藉強大的臨床開發團隊及其豐富的臨床開發經驗，為中國乃至全球患者開發滿足臨床需求的創新藥物。祐和醫藥聚焦於腫瘤和非腫瘤的抗體藥物治療，已建構起針對十多個標靶的強大研發管線。現階段兩個產品已啟動跨區域臨床試驗（MRCT）II期臨床研究，兩個產品在臨床I期。詳情請造訪：https://www.eucure.com。

關於百奧賽圖

百奧賽圖（股票代碼：02315.HK）是一家創新技術驅動新藥研發的國際性生物技術公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注技術創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。以百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權為基礎的全人抗體RenMice®平臺（RenMab®和RenLite®小鼠），將單抗和雙抗開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的標靶進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗™」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了28項藥物合作開發協議並與包括多家MNC在內的16家企業達成RenMice®平臺授權合作。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多抗體藥物，充份惠及患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機構。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於Syncromune

Syncromune是一家私人控股的臨床階段生物製藥公司，致力於開發新型實體腫瘤瘤內免疫療法。Syncromune致力於透過新型抗癌方式為醫療需求未得到滿足的患者帶來改變生活的治療。該公司目前正在開發Syncrovax，這是一種新的平臺技術，使用聯合療法來時空同步腫瘤抗原釋放與免疫細胞的功能啟動。該平臺旨在使患者產生個人化的自體疫苗，透過免疫系統識別並攻擊全身癌症。公司的使命是成為最佳化型腫瘤內腫瘤免疫治療藥物及開發的世界領先者。Syncromune總部位於美國佛羅里達州羅德岱堡。欲瞭解更多資訊，請造訪www.syncromune.com。

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