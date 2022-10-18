百奥赛图全资子公司祐和医药与美国Syncromune公司就OX40单抗（YH002）等达成全球授权协议，共同开发瘤内免疫疗法

中国北京与美国罗德岱堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”）的全资子公司祐和医药科技（北京）有限公司（“祐和医药”）今日宣布与临床阶段的美国生物制药公司Syncromune达成协议，共同开发和商业化基于Syncrovax™技术的瘤内免疫疗法。

根据协议，Syncromune将获得由祐和医药YH002和其他活性成分组成的瘤内免疫疗法用于Syncrovax™疗法的独家全球开发和商业化权益。祐和医药/百奥赛图保留YH002和其他活性成分除Syncrovax™外的所有全球权益。根据协议，祐和医药将有望获得数亿美元的付款，包括根据抗体分子临床价值所评估的现金首付款，关键的开发、监管里程碑付款，销售分成，以及基于Syncrovax™联合治疗的其他商业用途。祐和医药将负责药物生产和供应，Syncromune将负责产品的临床开发及商业化。

Syncrovax™平台是下一代个性化肿瘤疗法，用于优化瘤内免疫疗法来治疗转移性实体瘤。此项技术旨在使用患者自己的肿瘤抗原来制备个性化自体肿瘤疫苗。这种新的抗癌方法克服了转移性癌症的免疫抑制性，从而产生强大的抗癌反应，解决了当前系统性免疫疗法的局限性。Syncromune将建立起针对包括转移性乳腺癌、前列腺癌和肺癌等在内的多种肿瘤产品管线。

“ YH002是OX40的共刺激分子，已在临床试验中表现出良好的安全性和抗肿瘤活性，”祐和医药首席执行官和首席医学官，百奥赛图副总经理陈兆荣博士说。“ 我们很高兴与Syncromune合作，一起释放瘤内注射免疫疗法的潜力。”

“我们很兴奋与祐和医药/百奥赛图达成独家授权使用协议，”Syncromune董事长兼CEO Eamonn Hobbs表示。“ 此协议是我们具有自主知识产权的Syncrovax™平台发展的重要一步，将进一步支持Syncromune的战略，最大限度地利用我们的平台来建成一家可持续发展的癌症治疗公司。”

“我们相信由百奥赛图独特平台开发出来的抗体具有竞争优势，”Syncromune执行董事长和首席医学官Charles Link, M.D. 表示。“临床前数据显示这些二代抗体分子具有同类最佳的潜力。”

关于YH002

YH002是一种重组人源化IgG1单克隆抗体，它特异性靶向于人类肿瘤坏死因子受体超家族成员4（TNFRSF4，OX40），从而诱导多效的下游抗癌活性。该抗体正在开发用于治疗晚期/转移性实体瘤。YH002通过刺激效应T细胞和抑制或耗竭调节性T细胞（Treg细胞）克服免疫抑制来提高抗肿瘤活性。在临床前研究中，YH002表现出了优异的特异性、亲和力和安全性，在百奥赛图人源化小鼠药效动物模型中亦表现出了很好的的成药性及联合用药的巨大潜力。正在进行的多中心、开放标签的I期剂量爬坡研究，旨在评估YH002联合疗法在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性和药代动力学。

关于Syncrovax

Syncrovax平台疗法利用肿瘤活化和定点给药的联合方法实现肿瘤抗原释放与免疫细胞功能激活的时空同步。为了实现肿瘤激活，部分靶肿瘤裂解，以产生免疫原性细胞死亡，并释放损伤相关分子模式（DAMPs）和肿瘤抗原，也就是通过原位疫苗改变肿瘤微环境。平台的第二个组成部分，靶向给药，涉及肿瘤内输注具有自主知识产权的固定剂量的4种药物组合到肿瘤裂解部位。这是为了在肿瘤微环境和引流淋巴结中提供免疫刺激效应，减轻癌症阻断免疫反应的能力，并有助于激活抗原提呈细胞和细胞毒T细胞。原位个性化疫苗触发的免疫反应使患者能够同时接种多种自体抗原。预计抗癌反应将作用于治疗肿瘤的部位以及全身性转移。

关于祐和医药

作为百奥赛图的全资子公司，祐和医药依托强大的临床开发团队及其丰富的临床开发经验，为中国乃至全球患者开发满足临床需求的创新药物。祐和医药聚焦于肿瘤和非肿瘤的抗体药物治疗，已构建起针对十多个靶点的强大研发管线。现阶段两个产品已启动国际多中心（MRCT）II期临床研究，两个产品在临床I期。详情请访问：https://www.eucure.com。

关于百奥赛图

百奥赛图（股票代码：02315.HK）是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice®平台（RenMab®和RenLite®小鼠），将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了28项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的16家企业达成RenMice®平台授权合作。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于Syncromune

Syncromune是一家私人控股的临床阶段生物制药公司，致力于开发新型实体肿瘤瘤内免疫疗法。Syncromune致力于通过新型抗癌方式为医疗需求未得到满足的患者带来改变生活的治疗。该公司目前正在开发Syncrovax，这是一种新的平台技术，使用联合疗法来时空同步肿瘤抗原释放与免疫细胞的功能激活。该平台旨在使患者产生个性化的自体疫苗，通过免疫系统识别并攻击全身癌症。公司的使命是成为优化型瘤内肿瘤免疫治疗药物及开发的世界领先者。Syncromune总部位于美国佛罗里达州罗德岱堡。欲了解更多信息，请访问www.syncromune.com。